Logo
Large banner

Budimo humani, pomozimo malenom Teodoru iz Trna

Autor:

ATV

15.03.2026

17:23

Komentari:

0
Теодор Вујин
Foto: Fejsbuk

Pozivom na broj 17115 darujete 2 KM za trogodišnjeg Todora Vujina iz Trna.

Mali Todor vodi svoju životnu borbu od samog rođenja. Rođen je u 25. nedjelji trudnoće, sa svega 690 grama, a prvih 120 dana života proveo je na intenzivnoj njezi.

Zbog ekstremnog prematuriteta došlo je do oštećenja mozga i dijagnoze cerebralne paralize. U trećoj godini života Todor je doživio i težak epileptični napad, nakon čega mu je dijagnostikovana epilepsija, koja je danas, na sreću, stavljena pod kontrolu. Todor ima značajno mentalno i kognitivno kašnjenje u razvoju. Još uvijek nema prve riječi i svakodnevno je uključen u logopedski tretman.

Od šestog mjeseca života njegovi roditelji započinju psihomotorne tretmane i rehabilitacije u našoj zemlji, a od druge godine i u inostranstvu. Zahvaljujući velikoj borbi, upornosti i terapijama, Todor danas puzi, podiže se uz namještaj i pravi prve pokrete hodanja uz namještaj.

Rehabilitacije daju ohrabrujuće rezultate, a stručnjaci smatraju da Todor ima veliki potencijal za dalji napredak uz odgovarajuće tretmane.

Nažalost, roditelji su do sada iscrpili svoje finansijske mogućnosti, pa je naša podrška sada od velikog značaja. Pomozimo Todoru u njegovoj borbi za prvi samostalni korak.

Ukoliko neko lično želi da kontaktira roditelje, može nam se obratiti putem poruke ili nas kontaktirati na broj telefona: 065 659 495 (Viber).

Donacije su moguće putem sljedećih računa:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko banka

Primalac: Humanitarno udruženje „Mali anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: za Todora

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA3955200020062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje „Mali anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: za Todora

PayPal donacije:

PayPal: maliandjeo.org@gmail.com

Humanitarno udruženje „Mali anđeo“

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

humanost

Trn

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner