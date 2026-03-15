Budimo humani, pomozimo malenom Teodoru iz Trna

Autor:ATV
15.03.2026
Pozivom na broj 17115 darujete 2 KM za trogodišnjeg Todora Vujina iz Trna.
Mali Todor vodi svoju životnu borbu od samog rođenja. Rođen je u 25. nedjelji trudnoće, sa svega 690 grama, a prvih 120 dana života proveo je na intenzivnoj njezi.
Zbog ekstremnog prematuriteta došlo je do oštećenja mozga i dijagnoze cerebralne paralize. U trećoj godini života Todor je doživio i težak epileptični napad, nakon čega mu je dijagnostikovana epilepsija, koja je danas, na sreću, stavljena pod kontrolu. Todor ima značajno mentalno i kognitivno kašnjenje u razvoju. Još uvijek nema prve riječi i svakodnevno je uključen u logopedski tretman.
Od šestog mjeseca života njegovi roditelji započinju psihomotorne tretmane i rehabilitacije u našoj zemlji, a od druge godine i u inostranstvu. Zahvaljujući velikoj borbi, upornosti i terapijama, Todor danas puzi, podiže se uz namještaj i pravi prve pokrete hodanja uz namještaj.
Rehabilitacije daju ohrabrujuće rezultate, a stručnjaci smatraju da Todor ima veliki potencijal za dalji napredak uz odgovarajuće tretmane.
Nažalost, roditelji su do sada iscrpili svoje finansijske mogućnosti, pa je naša podrška sada od velikog značaja. Pomozimo Todoru u njegovoj borbi za prvi samostalni korak.
Ukoliko neko lično želi da kontaktira roditelje, može nam se obratiti putem poruke ili nas kontaktirati na broj telefona: 065 659 495 (Viber).
Broj računa: 5520002009328582
Banka: Adiko banka
Primalac: Humanitarno udruženje „Mali anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka
Svrha uplate: za Todora
IBAN: BA3955200020062114139
SWIFT: HAABBA2B
PayPal: maliandjeo.org@gmail.com
Humanitarno udruženje „Mali anđeo“
