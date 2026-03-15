Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

ATV

15.03.2026

14:25

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano i toplo uz postepeno naoblačenje sa juga i zapada koje samo lokalno donosi malo kiše ili kraći lokalni pljusak, dok će uveče biti oblačno.

Ujutro uglavnom vedro i svježe, oko rijeka moguća prolazna magla, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vjetar slab do umjeren sjevernih i istočnih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do šest stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od minus tri.

Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20 stepeni, u višim predjelima od 12.

Iz Federalnog hidrometerološkog zavoda navode da je danas u Srpskoj i FBiH preovladavalo pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Han Pijesak i Čemerno 10, Ivan sedlo, Gacko i Sokolac 12, Livno 14, Sarajevo 15, Šipovo, Mrkonjić Grad, Neum, Bijeljina i Srebrenica 16, Bileća, Rudo, Ribnik i Foča 17, Višegrad, Tuzla i Trebinje 18, Novi Grad, Srbac, Sanski Most, Banjaluka i Doboj 19, Prijedor 20 i Mostar 22 stepena Celzijusova.

