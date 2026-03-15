Baka Stana prodala kravu da bi komšiji platila studije

Baka Stana iz sela Donji Gaj donijela je svojevremeno hrabru odluku koja je promijenila život jednog mladića i njen vlastiti.

Udovica bez d‌jece, koja je živjela od prodaje mlijeka i sira, odlučila je da proda jedinu kravu kako bi platila studije komšiji Milanu. Njena plemenita žrtva dugo je bila predmet sumnji u selu, ali deset godina kasnije dogodio se iznenađujući obrt.

Krava šarulja – više od životinje

Krava Stane bila je njena porodica i osiguranje od gladi. U maloj, oronuloj kućici na kraju sela, Stana je preživljavala skromno, ali sa velikim srcem. Njena odluka da pomogne mladom Milanu, najboljem đaku u selu, bila je potpuna nepoznanica za sve u okolini.

Kada je stigla vijest da je Milan primljen na Medicinski fakultet u Beogradu, svi su znali da novca za školovanje nema. Stana je te noći gledala u kravu i u Milanov mračni prozor, i narednog jutra donijela odluku koja je šokirala selo – prodala je kravu i dala novac Milanu za prvu godinu studija.

Selo je smatralo Stanu ludom

Komšije su se rugale: “Prodala kravu da školuje tuđe dijete? Ludost!” Neki su joj otvoreno govorili da će gladovati bez krave, dok su drugi predviđali da Milan nikad neće ni pogledati Stanu nakon što ode u Beograd.

Stana je trpjela, jela suvi hljeb i koprive, ali nikada se nije pokajala. Godine su prolazile, a pisma od Milana stizala su sve rijeđe, da bi na kraju potpuno prestala.

Povratak Milana – herojski trenutak

Deset godina kasnije, Stana je bila bolesna i slaba, dok su komšije prolazile pored njene kuće ne obraćajući pažnju. Tog popodneva čudna buka ispunila je selo – zvuk helikoptera.

Milana, sada odraslog i uspješnog, dovezao je helikopter direktno do Stane. Nije nosio ljekarsku uniformu, već skupo odijelo, ali je trčao kao da mu život zavisi od toga. Pao je na koljena pored nje i rekao:

"Bako, stigao sam. Nikada vas nisam zaboravio. Sve što jesam, jeste zbog vas", rekao je.

Milan je ispričao seljanima koliko je Stana vjerovala u njega kad niko drugi nije. Ona je dala sve što je imala, a sada je on vodio svoju spasiteljicu u život dostojan kraljice, sa najboljom njegom i sigurnošću da nikada neće biti sama.

Seljani su ostali u šoku, shvatajući da je “luda” starica zapravo napravila najpametniju investiciju u istoriji sela – uložila je u ljudsku dušu, prenosi Stil.