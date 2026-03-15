Zima se vraća na velika vrata: Stiže nagla promjena vremena, padaće i snijeg

Autor:ATV
15.03.2026
08:19
Komentari:0
Iskoristite današnji dan i dio ponedjeljka za boravak na otvorenom i proljećne radove.
Od sutra naveče, a naročito tokom utorka, mart pokazuje svoje pravo lice.
Stiže nam nagla promjena vremena, objavljeno je na Fejsbuk profilu Vrijeme u Republici Srpskoj.
U nižim krajevima hladna, povremena kiša. U višim krajevima povratak zime i moguće snježne padavine.
“U srijedu nastavljamo druženje sa pojačanim hladnim istočnim vjetrom, dok će u Hercegovini duvati pojačana i jaka bura“, navodi se u objavi.
