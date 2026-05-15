''Peking i Vašington moraju ispuniti postignute dogovore''

Kina i Sjedinjene Države moraju ispuniti dogovore postignute tokom posjete američkog predsjednika Donalda Trampa, te sačuvati pozitivan zamah u bilateralnim odnosima, izjavio je kineski predsjednik Si Đinping.

"Obje strane treba da pravilno sprovedu dogovor, čuvaju teško stečeni pozitivan zamah, precizno prate izabrani kurs, uklanjaju prepreke i podstiču stabilan razvoj bilateralnih odnosa", rekao je Si za Kinesku centralnu televiziju. On je dodao da će Trampova posjeta Kini doprinijeti razvoju međusobnog razumijevanja, produbljivanju međusobnog povjerenja i poboljšanju blagostanja oba naroda. (SRNA)

