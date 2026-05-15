Mladić: Stanje generala katastrofalno, on umire vezan za krevet

Autor:ATV
Stanje generala Ratka Mladića je katastrofalno, on je već dvije godine vezan za krevet i tako umire, istakao je njegov sin Darko Mladić.
"Kada umre, možda će tada da ga puste. Svjesni smo Mehanizma, mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može", istakao je Mladić za RTRS.
Komentarišući odbijanja haškog Mehanizma da general Mladić bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga, njego sin Darko ističe da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što, kaže nije istina.
"Upravo zahvaljujući toj "njezi" je u ovakvom stanju. Stanje mog oca je katastrofalno, on umire tamo u Hagu. Ne može da govori, vezan je za krevet dvije godine, ne prepoznaje više ljudi koji su tu sa njim stalno. Snaga njegove volje je jedino što ga drži u životu", ističe Mladić.
Odgovarajući na pitanje, koji su dalji koraci koje će porodica poduzeti, Darko Mladić napominje da postoji solucija da se Tribunal zamoli da se ponovo razmotri apel, ali da on nije siguran koliko to ima svrhe.
