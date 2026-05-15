Трамп: Постигнути одлични договори са Пекингом

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су на састанку делегација САД и Кине постигнути фантастични трговински договори.
"Кина, односно њени привредници, уложиће стотине милијарди долара у америчку привреду", рекао је Трамп у интервјуу за "Фокс њуз".
Трамп навео да Кина жели да купује нафту из САД.
Он је додао да ће кинески пољопривредници и индустрија куповати соју од америчких фармера, као и остале пољопривредне производе
Он је оцијенио сарадњу у области пољопривреде као одличну.
У делегацији САД били су познати пословни људи, између осталих, извршни директор "Тесле" и "Икса" Илон Маск, директор "Епла" Тим Кук, Роберт Кели Ортберг из "Боинга", Дејвид Соломон из "Голдман-Сакса", Стивен Шварцман из "Блекстона" и Лери Финк из "Блекрока".
