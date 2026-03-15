Moleri digli cijene: Koliko košta krečenje po kvadratu?

Sa prvim toplim danima, mnogi građani Srbije počinju da planiraju osvježavanje svog životnog prostora.

Kako pokazuje aktuelno stanje na tržištu, moleri već imaju pune rasporede, a oni koji planiraju radove moraju biti spremni na više cijene u odnosu na prethodne godine.

Osnovno krečenje danas se najčešće naplaćuje između 1,5 i 2 evra po kvadratnom metru. Majstori ističu da su glavni razlozi za ovo poskupljenje:

Rast cijena materijala: Boje i prateći materijali su znatno poskupjeli.

Vrjednovanje rada: Majstori su počeli više da cijene svoj trud i stručnost.

Nove tehnike: Sve veći broj modernih tehnika koje klijenti zahtevaju zahteva dodatno vrijeme i veštinu, što podiže finalnu cijenu.

Koja tehnika je najpovoljnija?

Cijena radova u velikoj mjeri zavisi od odabranog materijala i stanja zidova.

Poludisperzivne boje i dalje predstavljaju najpristupačniju varijantu za prosječno domaćinstvo.

Društvo Danas natprosječno toplo: Pogledajte kakve nas temperature očekuju

Sa druge strane, akrilne boje su skuplje, ne samo zbog same cijene boje, već i zbog toga što zahtijevaju znatno bolju i dugotrajniju pripremu zida, što majstorima oduzima više vremena.

Krečenje ili tapete?

Iako su tapete često u trendu, većina građana se i dalje odlučuje za klasično krečenje. Kao glavni razlozi navode se:

Zdravlje: Smatra se da su zidovi koji su okrečeni "zdraviji" za boravak.

Održavanje: Krečene površine se lakše održavaju, dok kod tapeta (osim onih kvalitetnijih od PVC-a) postoji rizik od cijepanja i oštećenja.

Žene u "muškom" zanatu donose preciznost

Interesantan trend u svijetu moleraja je i sve veće prisustvo žena u ovom poslu, koji se tradicionalno smatrao muškim.

Iskustva onih koji su se odlučili da "ukradu" zanat pokazuju da žene često posvećuju više pažnje detaljima i interijeru, unoseći potrebnu preciznost u završne radove. Iako su se na početku suočavale sa predrasudama pri zapošljavanju, njihova odlučnost dokazuje da za kvalitetan rad granice ne postoje.

Ako planirate renoviranje, savjet je da majstore rezervišete što prije, jer potražnja raste uporedo sa temperaturom, piše Blic.