Moleri digli cijene: Koliko košta krečenje po kvadratu?

Autor:ATV
15.03.2026
08:41
Komentari:0
Sa prvim toplim danima, mnogi građani Srbije počinju da planiraju osvježavanje svog životnog prostora.
Kako pokazuje aktuelno stanje na tržištu, moleri već imaju pune rasporede, a oni koji planiraju radove moraju biti spremni na više cijene u odnosu na prethodne godine.
Osnovno krečenje danas se najčešće naplaćuje između 1,5 i 2 evra po kvadratnom metru. Majstori ističu da su glavni razlozi za ovo poskupljenje:
Cijena radova u velikoj mjeri zavisi od odabranog materijala i stanja zidova.
Poludisperzivne boje i dalje predstavljaju najpristupačniju varijantu za prosječno domaćinstvo.
Sa druge strane, akrilne boje su skuplje, ne samo zbog same cijene boje, već i zbog toga što zahtijevaju znatno bolju i dugotrajniju pripremu zida, što majstorima oduzima više vremena.
Iako su tapete često u trendu, većina građana se i dalje odlučuje za klasično krečenje. Kao glavni razlozi navode se:
Interesantan trend u svijetu moleraja je i sve veće prisustvo žena u ovom poslu, koji se tradicionalno smatrao muškim.
Iskustva onih koji su se odlučili da "ukradu" zanat pokazuju da žene često posvećuju više pažnje detaljima i interijeru, unoseći potrebnu preciznost u završne radove. Iako su se na početku suočavale sa predrasudama pri zapošljavanju, njihova odlučnost dokazuje da za kvalitetan rad granice ne postoje.
Ako planirate renoviranje, savjet je da majstore rezervišete što prije, jer potražnja raste uporedo sa temperaturom, piše Blic.
