Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođeno 15 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, pet djevojčica i 10 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu u Banjaluci rođeno je osam beba, Bijeljini tri, Gradišci dvije, a u Foči i Trebinju po jedna.

Hronika Teška nesreća: Mladić se zakucao u stub, nije mu bilo pomoći

U Banjaluci je rođena jedna djevojčica i sedam dječaka, Bijeljini dvije djevojčice i dječak, Gradišci djevojčica i dječak, Foči dječak, a Trebinju djevojčica.

U porodilištima Doboj, Nevesinje, Istočno Sarajevo, Prijedor i Zvornik nije bilo poroda.