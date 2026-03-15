Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođeno 15 beba


15.03.2026
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, pet djevojčica i 10 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu u Banjaluci rođeno je osam beba, Bijeljini tri, Gradišci dvije, a u Foči i Trebinju po jedna.
U Banjaluci je rođena jedna djevojčica i sedam dječaka, Bijeljini dvije djevojčice i dječak, Gradišci djevojčica i dječak, Foči dječak, a Trebinju djevojčica.
U porodilištima Doboj, Nevesinje, Istočno Sarajevo, Prijedor i Zvornik nije bilo poroda.
