Kriza uzima maha u Njemačkoj: Sve glasniji pozivi za ukidanje PDV-a na hranu

Autor:

ATV
04.04.2026 15:11

Криза узима маха у Њемачкој: Све гласнији позиви за укидање ПДВ-а на храну
Foto: Pixabay

Usljed povećanja cijena goriva, raste pritisak na njemačku Vladu da ukine porez na dodatu vrijednost /PDV/ na hranu, posebno na zdrave prehrambene proizvode.

Socijaldemokratska partija /SPD/, manji partner u aktuelnoj vladi, pozvala je na ukidanje poreza na proizvode kao što su voće, povrće, mliječni proizvodi, meso, hljeb, tjestenine, pirinač i jaja.

"Njemački političari ne mogu da kontrolišu globalne cijene nafte, ali možemo da osiguramo da rastući troškovi energije i hrane ne udare nekontrolisano po novčanicima Nijemaca", rekao je za list "Bild" poslanik SPD-a Esra-Leon Limbaher.

On je dodao da to da li se dijete zdravo hrani ne bi trebalo da zavisi od stanja na bankovnom računu roditelja.

Šef Njemačke konfederacije sindikata /DGB/ Jasmin Fahimi ponovila je poziv ističući da bi ukidanje poreza, koji trenutno iznosi 19 odsto na većinu robe i sedam odsto na odabrane prehrambene proizvode, posebno pomoglo domaćinstvima sa niskim prihodima, mnogo više nego smanjenje poreza na dohodak.

U cilju finansiranja ove mjere, Fahimijeva je predložila da Njemačka uvede mnogo veći PDV na luksuznu robu, kao što su izuzetno skupi satovi, jahte, nakit ili luksuzni automobili.

Pozivi su uslijedili nakon što je parlamentarni lider Hrišćansko-demokratske stranke /CDU/ kancelara Fridriha Merca Jens Špan takođe nedavno govorio u prilog takve mjere, rekavši da bi to omogućilo da država kontroliše rastuće cijene usljed rata u Iranu, navodi "Dojče vele", a prenosi Srna.

Large banner

Pročitajte više

Бранденбуршка капија се може видети као силуета у јутарњој магли, у Берлину, у сриједу, 1. априла 2026. (Кеј Нитфелд/дпа преко АП)

Svijet

Evropska sila uvela promjena: Nema napuštati zemlju bez odobrenja vojske

1 d

0
Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.

Svijet

Njemačka: Mladić aktivirao eksplozivnu napravu u vozu, prijetio da će pobiti putnike

1 d

0
Вратио се из иностранства па убрзо банкротирао

Region

Vratio se iz inostranstva pa ubrzo bankrotirao

2 d

0
Ауто њемачке полиције паркирано на улици поред зграде.

Svijet

Drama u vozu: Putnici savladali napadača i zaključali ga u toalet

2 d

0

Više iz rubrike

Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Ekonomija

Zatvaranje Hormuškog moreuza gura cijene nafte ka rekordima

1 d

0
"Електране Станари" најуспјешнији велики привредни субјект у Српској

Ekonomija

"Elektrane Stanari" najuspješniji veliki privredni subjekt u Srpskoj

2 d

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Gradi se još jedan Lidl u Srpskoj

2 d

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Ekonomija

Salon u Banjaluci traži radnika - plata 2.500 KM

2 d

1

