Kriza uzima maha u Njemačkoj: Sve glasniji pozivi za ukidanje PDV-a na hranu

Usljed povećanja cijena goriva, raste pritisak na njemačku Vladu da ukine porez na dodatu vrijednost /PDV/ na hranu, posebno na zdrave prehrambene proizvode.

Socijaldemokratska partija /SPD/, manji partner u aktuelnoj vladi, pozvala je na ukidanje poreza na proizvode kao što su voće, povrće, mliječni proizvodi, meso, hljeb, tjestenine, pirinač i jaja.

"Njemački političari ne mogu da kontrolišu globalne cijene nafte, ali možemo da osiguramo da rastući troškovi energije i hrane ne udare nekontrolisano po novčanicima Nijemaca", rekao je za list "Bild" poslanik SPD-a Esra-Leon Limbaher.

On je dodao da to da li se dijete zdravo hrani ne bi trebalo da zavisi od stanja na bankovnom računu roditelja.

Šef Njemačke konfederacije sindikata /DGB/ Jasmin Fahimi ponovila je poziv ističući da bi ukidanje poreza, koji trenutno iznosi 19 odsto na većinu robe i sedam odsto na odabrane prehrambene proizvode, posebno pomoglo domaćinstvima sa niskim prihodima, mnogo više nego smanjenje poreza na dohodak.

U cilju finansiranja ove mjere, Fahimijeva je predložila da Njemačka uvede mnogo veći PDV na luksuznu robu, kao što su izuzetno skupi satovi, jahte, nakit ili luksuzni automobili.

Pozivi su uslijedili nakon što je parlamentarni lider Hrišćansko-demokratske stranke /CDU/ kancelara Fridriha Merca Jens Špan takođe nedavno govorio u prilog takve mjere, rekavši da bi to omogućilo da država kontroliše rastuće cijene usljed rata u Iranu, navodi "Dojče vele", a prenosi Srna.