Nivo Bosne u opadanju, put u naselju Vranjak i dalje zatvoren

SRNA

04.04.2026 14:49

Регионални пут Добој Модрича оштећење због клизишта
Zbog zadržavanja vode na kolovozu zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu Doboj-Modriča u mjestu Vranjak.

Samostalni stručni saradnik za Civilnu zaštitu u opštini Modriča Milan Jeftić rekao je da je protekle noći oko 1.30 časova putnički saobraćaj prekinut zbog izlivanja rijeke Bosne.

- Voda se izlila na poljoprivredno zemljište i dio regionalnog puta, zbog čega je proglašena redovna odbrana od poplava - rekao je novinarima Jeftić.

On je naveo da je trenutno vodostaj Bosne u Modriči 220 centimetara i da je u opadanju.

Jeftić je rekao da na području Modriče nije prijavljena šteta na stambenim i pomoćnim objektima, a da je prijavljeno 25 klizišta uglavnom na brodskom dijelu opštine.

