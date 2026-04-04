Nivo Bosne u opadanju, put u naselju Vranjak i dalje zatvoren

Zbog zadržavanja vode na kolovozu zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu Doboj-Modriča u mjestu Vranjak.

Zbog zadržavanja vode na kolovozu zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu Doboj-Modriča u mjestu Vranjak.

Samostalni stručni saradnik za Civilnu zaštitu u opštini Modriča Milan Jeftić rekao je da je protekle noći oko 1.30 časova putnički saobraćaj prekinut zbog izlivanja rijeke Bosne.

- Voda se izlila na poljoprivredno zemljište i dio regionalnog puta, zbog čega je proglašena redovna odbrana od poplava - rekao je novinarima Jeftić.

On je naveo da je trenutno vodostaj Bosne u Modriči 220 centimetara i da je u opadanju.

Jeftić je rekao da na području Modriče nije prijavljena šteta na stambenim i pomoćnim objektima, a da je prijavljeno 25 klizišta uglavnom na brodskom dijelu opštine.