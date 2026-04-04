U Gračanici proglašeno stanje neposredne opasnosti od poplava

Izvor:

SRNA

04.04.2026 13:07

Мјерење водостаја ријеке

Na području Gračanice proglašeno je stanje neposredne opasnosti od poplava usljed najnovijih obilnih padavina, saopšteno je iz Uprave civilne zaštite FBiH.

Zbog izlivanja rijeke Spreče iz korita na području Gračanice poplavljeno je 350 hektara poljoprivrednog zemljišta, a poplavljena su i četiri stambena, te sedam vikend objekata.

Iz Federalne uprave naveli su da je više privrednih objekata ugroženo, te da Spreča, čiji je vodostaj u stalnom porastu, ugrožava Terme i dio naselja kod igrališta u Pribavi.

Oštećeni su lokalni putevi, put Porječini – Gornji Petrovac koji je zatvoren za saobraćaj, kao i put prema Petrovu iz pravca Orahovice.

Na području opštine Doboj Istok vodostaji lokalnih vodotoka su u stagnaciji i blagom opadanju, sem Spreče, koja je u porastu.

U Doboj Istoku pod vodom je oko 280 hektara poljoprivrednog i drugog zemljišta, a posredno i neposredno ugroženo više privrednih i drugih objekata.

Spreča se izlila i na području Živinica, ugrozivši oko 100 stambenih objekata, od kojih je 40 poplavljeno, a ugrožena su i dva privredna objekta.

Na potezu Suha - Ljubače Spreča je poplavila dva stambena objekta, a sedam objekata se nalazi u okruženju vodom.

Ova putna komunikacija je u prekidu, a prekinuta je i putna komunikacija na potezu naselje Ciljuge prema aerodromu.

U opštini Kalesija u toku noći izlio se potok Huk, koji je poplavio nekoliko objekata prema kojima su upućeni vatrogasci kako bi ispumpali vodu.

Na području Zeničko-dobojskog kantona vodostaj rijeka i svih vodenih tokova je povišen, ali postepeno opada nakon prestanka padavina.

Zbog izlivanja rijeke Bosne, podvožnjak na ulazu u Maglaj zatvoren je za saobraćaj, naveli su iz Federalne uprave Civilne zaštite.

vodostaj

Gračanica

Rijeka Spreča

stanje neposredne opasnosti

Poplave

Pročitajte više

Жељко Будимир полаже вијенце и одаје почаст погинулим припадницима МУП-а на Дан полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године

Republika Srpska

Budimir: Republika Srpska i njena policija svetinje

1 d

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић говори на обиљежавању Дана полиције у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026.

Republika Srpska

Cvijanović: Policija svakodnevno pokazuje šta su ugled, čast i garancija slobode

1 d

0
Црна кеса пуна смећа завезана и наслоњена на зид

Svijet

Korejci panično kupuju kese za smeće

1 d

0
Мотоцикли пролазе кружни ток код Адико банке у отварању нове мото сезоне

Banja Luka

Otvorena moto sezona u Banjaluci

1 d

1

Više iz rubrike

Централна свечаност поводом обиљежавања Дана полиције - 4. априла одржава се у Центру за обуку у Залужанима, гдје је планирана показна вјежба припадника Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Управе за ваздухопловство.

Društvo

Svečanost u Centru za obuku u Zalužanima

1 d

0
Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Do utorka vanredno hidrološko stanje, moguće poplave

1 d

0
Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.

Društvo

Jusuf Nurkić donirao novac za djecu stradalog sveštenika Nenada Mitrića?

1 d

0
Мутна ријека Дрина усљед повећања водостаја у Зворнику

Društvo

Raste vodostaj Drine, zatvoren parking na obali

1 d

0

