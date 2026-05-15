Karlik Džons uslovno osuđen na osam mjeseci zatvora

Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Partizana, koji su učestvovali u tuči ispred jednog noćnog kluba u Beogradu 5. maja 2025. godine, osuđeni su presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu od 15. maja.

Karlik Džons osuđen je na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, dok su Sterling Braun i Isak Bonga uplatili po 300.000 dinara oštećenom.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je 7. maja zaključen sporazum o priznanju krivičnog djela sa okrivljenim S. A. J. zbog izvršenja krivičnog djela teška tjelesna povreda.

Sporazum je prihvaćen presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu 15. maja, kojom je okrivljeni oglašen krivim i izrečena mu je uslovna osuda. Utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci, sa rokom provjeravanja od dvije godine, zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči.

U istom predmetu, prema okrivljenima S. B, I. B. i N. J. primijenjen je institut odlaganja krivičnog gonjenja.

Tužilaštvo je formiralo predmet povodom događaja od 5. maja 2025. godine, kada je oko 4.30 časova u Crnotravskoj ulici u Beogradu, ispred ugostiteljskog objekta, došlo do tuče više lica. U sukobu su učestvovala tri košarkaša KK Partizan i druga lica, a tom prilikom J. K. je zadobio teške tjelesne povrede.

Postupajući po zahtjevu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu za prikupljanje potrebnih obavještenja, policija je dostavila izvještaj sa izjavama učesnika i očevidaca, medicinskom dokumentacijom i video-snimkom.

Nakon toga, tužilaštvo je sprovelo dokazni postupak u kojem su saslušani okrivljeni, ispitan oštećeni i šest svjedoka, te je naloženo sudsko-medicinsko vještačenje radi utvrđivanja težine i načina nastanka povreda kod oštećenog, kao i dopunsko medicinsko vještačenje.

Nakon analize prijedloga branilaca okrivljenih i utvrđenog činjeničnog stanja, javni tužilac je pristupio pregovorima, te je zaključen sporazum o priznanju krivičnog djela sa okrivljenim S. A. J.

Poslije konsultacija sa oštećenim, koji se saglasio sa primjenom oportuniteta prema okrivljenima S. B. i I. B, donesena je naredba o odlaganju krivičnog gonjenja. Tom odlukom određeno je da okrivljeni uplate po 300.000 dinara na račun oštećenog, dok je okrivljeni N. J. dužan da uplati 100.000 dinara.

