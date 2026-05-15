Dubai odbija povratak u Sarajevo, prijete tužbom

Predsjedništvo ABA lige donijelo je odluku da Dubai ne može utakmice polufinala i eventualnog finala plej-ofa da igra na svom parketu, odnosno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Predsjednik Jure Blažič, potpredsjednici Dragan Bokan i Ostoja Mijailović su odluku donijeli jednoglasno. Međutim, ako ste očekivali da je sve riješeno, pogrešili ste, jer se haos nastavlja.

Naime, Košarkaški klub Dubai je poslao dopis ABA ligi u kojem je dostavio garancije za bezbjednost ekipama koje dolaze u Ujedinjene Arapske Emirate, ponudio je ekipama Budućnosti i Kluža plaćanje čarter leta za povratak kući poslije prve utakmice koja bi trebalo da se odigrao 20. maja.

ABA liga je spomenuti dopis uputila ekipama Budućnosti i Kluža, koje su trebale da odgovore, ili da dostave dopis od nadležnog državnog organa, da zbog bezbjednosti ne mogu da putuju u Dubai. Rok je bio utorak 12. maj do 12 časova. Kako odgovora nije bilo, Dubai se spakovao zahvalio Bosni i Hercegovini, odnosno Sarajevu i Zenici na gostoprimstvu, krenuo put Ujedinjenih Arapskih Emirata i počeo pripremu za organizaciju meč protiv Budućnosti, ali…

Ali, odmah poslije meča sa ekipom Kluža, oglasio se Upravni odbor Budućnosti koji je jednoglasno donio odluku da ne može da putuje u Ujedinjene Arapske Emirate iz bezbjednosnih razloga, a odluka je donesena nakon razgovora sa igračima i stručnim štabom. Uslijedila je i sjednica Predsjedništva, a sada je samo pitanje momenta kada će uslijediti tužba upućena ABA ligi od strane ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kako piše Sport klub, čelnici Dubaija, u tužbi će se pozvati na činjenicu da su put Ujedinjenih Arapskih Emirata krenuli na osnovu odluke ABA lige, navešće i sukob interesa, jer su odluku na sednici Predsjedništva donijeli Dragan Bokan i Ostoja Mijailović, predsjednici Budućnosti i Partizana, koji se takođe bore za tron u regionalnom takmičenju, postaviće pitanje zašto nisu pozvani na sastanak, a postaviće i pitanje zašto odluku nije donijela Skupština. Istovremeno, Dubai će nakon svega, razmotriti svoje dalje učešće u ABA ligi. Dubai postavlja i pitanje, kako je moguće da Budućnost nije bezbjedna, a premijer Crne Gore, Milojko Spajić, koji je boravio u zvaničnoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima jeste.

Iako je Predsjedništvo donijelo odluku da Dubai igra na neutralnom terenu, utakmica je zakazana za 20. maj, ali Dubai navodi da nisu dobili nikakvo saopštenje od strane ABA lige, niti se pričalo o mjestu odigravanja utakmice. S obzirom da Dubai bira mjesto gdje će se igrati utakmica, veliko je pitanje kakva će biti odluka, a nikoga ne treba da iznenadi ukoliko ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata umjesto neke od evropskih zemalja izabere neku egzotičnu destinaciju….

U svakom slučaju, prva utakmica polufinala plej-ofa između Dubaija i Budućnosti je već sada pod velikim znakom pitanja, s obzirom da je ostalo samo pet dana do iste – 20. maj. ABA liga treba da obavesti Dubai, Dubai da odredi mjesto odigravanja, zatim da se organizuje dolazak ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na mjesto odigravanja meča, a sve to može da potraje prilično dugo…