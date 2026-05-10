Partizan bez pretjerane muke u polufinalu ABA lige

Košarkaši "Partizana" plasirali su se u polufinale regionalne ABA lige pobjedom u gostima nad sarajevskom "Bosnom" s rezultatom 87:73 u drugoj utakmici četvrtfinala.

Crno-bijeli su tokom meča pokazali dobru timsku hemiju, kontrolisali skok i imali znatno bolji učinak u šutu za tri poena.

Isak Bonga je predvodio "Partizan" sa 18 poena, a Sterlnig Braun i Toni Džekiri su dodali po 13 poena, dok je Bruno Fernando zabilježio dabl-dabl sa po 10 poena i skokova.

Džerod Vest je ubacio 18 poena za "Bosnu", dok je Dontej Karuters postigao 12 poena.

"Partizan" će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između "Crvene zvezde" i "Cedevita Olimpije".

"Zvezda" vodi sa 1:0 u seriji.