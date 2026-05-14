Stigao odgovor ABA lige: Dubaiju odbijen povratak

ABA liga je na vanrednoj sjednici Predsjedništva jednoglasno odlučila da Dubai do kraja sezone svoje domaće utakmice igra na neutralnom terenu.

Time je otpala mogućnost da se polufinale protiv Budućnosti, ali i eventualno finale, igraju u Koka-kola areni.

Sve se zakomplikovalo nakon najave da bi se ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata mogla vratiti u svoju dvoranu, dok je Budućnost poručila da zbog sigurnog rizika ne može i ne želi putovati u Dubai.

Iz ABA lige su odluku obrazložili odgovornošću prema takmičenju, klubovima i svim učesnicima, uz napomenu da je do kraja sezone ostao mali broj utakmica.

Dubai će tako prvi meč polufinala protiv Budućnosti 20. maja najvjerovatnije igrati u Sarajevu, gd‌je je već prethodna dva mjeseca bio domaćin. U drugom polufinalu čeka se rasplet majstorice Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, čiji pobjednik ide na Partizan.