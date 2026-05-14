Nestao Kekin čovjek - pronađene dvije čaure i tragovi krvi Aleksandra Nešovića

Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osim što su dvojica uhapšena, pronađene su dvije čaure, kao i tragovi krvi u lokalu koji pripadaju nestalom Nešoviću, piše Kurir.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu je 13. maja 2026. godine u večernjim časovima, obaviješteno od strane Uprave kriminalističke policije da je J.M. prijavila nestanak svog nevjenčanog supruga A.N. Prema njenim saznanjima A.N. je posljednji put kad su se čuli 12. maja 2026.godine oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gdje se sastao sa prijateljima. Nakon toga, poslije 23 časova A.N. je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen", navodi se u saopštenju u kome se dodaje:

"Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21:30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF kojom prilikom su pronađene dvije čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom današnjeg dana, kojom prilikom je u kontejneru preko puta lokala pronađen mobilni telefon marke "Iphone", nepoznatog vlasnika. Po nalogu VJT u Beogradu uhapšena su dva lica S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

VJT u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za nestalim licem".

Nešović se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke

Aleksandar Nešović se ranije dovodio u vezu sa kriminalnom grupom sa Novog Beograda koju je predvodio Dejan Stojanović Keka.

Početkom februara policija je uhapsila plaćene ubice, državljanina Švedske J. C. G. N. (26) i državljanku Južnoafričke Republike S. C G. (28), koje je prema operativnim informacijama angažovao vračarski klan.

Njih su u lokalu na Senjaku savladali gosti i zadržali do dolaska policije.

Među prisutnima u lokalu na Senjaku, gdje su uhapšeni državljani Švedske i Južnoafričke Republike osumnjičeni za pripremu likvidacije, navodno su bili i Žarko V. te Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je ranije važio za bliskog čovjeka Dejana Stojanovića Keke.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, jedan pravac istrage vodi ka takozvanom vračarskom klanu i ranijim sukobima koje su imali sa osobom bliskom Kekinoj kriminalnoj grupi.

Osumnjičeni su u subotu uhapšeni nakon što su ih gosti lokala savladali i zadržali do dolaska policije. Terete se za pripremu ubistva, a na saslušanju su se branili ćutanjem.

Istraga treba da utvrdi ko je bio meta, kao i ko stoji iza organizacije napada.