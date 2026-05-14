Dokumentarni film: Pakao Brčanske Malte

ATV

14.05.2026 20:19
Документарни филм: Пакао Брчанске Малте

Dokumentarni film 'Pakao Brčanske malte' o takozvanoj 'Tuzlanskoj koloni', i napadu na vojnike JNA u kojem je prije 34 godine ubijeno više od 50 vojnika, a na stotine njih je ranjeno i zarobljeno, možete pratiti u našem programu večeras u 22 časa i 30 minuta.

Film je snimljen prema knjizi grupe autora 'Tuzla - Zločin bez kazne i egzodus srpskog naroda', a scenario i režiju potpisuje Branislav Glušac. Podrušku proizvodnji filma dali su Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i Zavičarno društvo 'Tuzla' iz Bijeljine.

