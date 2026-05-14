Cvijanovićeva se sastala sa članicom srpskog kokusa američkog Kongresa Klaudijom Teni

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Vašingtonu sa Klaudijom Teni, članicom i kopredsjedavajućom srpskog kokusa u Predstavničkom domu američkog Kongresa iz Republikanske stranke.

"Posebno su interesantni i korisni razgovori sa ljudima u Vašintonu koji dobro poznaju prilike u BiH i regionu. Među njima je, svakako, članica i kopredsjedavajuća srpskog kokusa u Predstavničkom domu američkog Kongresa iz Republikanske stranke Klaudijom Teni", navela je Cvijanovićeva te je dodala:

"Ovo je naš drugi sastanak od početka godine, a s obzirom na aktuelna dešavanja u BiH i nove političke okolnosti, i ovaj put smo imale mnogo važnih tema za razgovor. Hvala mojoj uvaženoj sagovornici na tome što je uvijek spremna da čuje naše stavove", navela je je Cvijanovićeva na Instagramu.