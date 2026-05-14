Tadić: Postojali su svi pravni i medicinski argumenti da odluka Haga bude drugačija

Pravnik Ognjen Tadić izjavio je Srni da odluka haškog Mehanizma da ne pusti generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju nije neočekivana, iako postoje svi potrebni pravni, humanitarni i medicinski argumenti koji govore da je ona trebalo da bude drugačija.

"Imam utisak da i dalje ne postoje objektivni i pravični uslovi za odlučivanje o zahtjevu odbrane Mladića u haškom Mehanizmu, ili bilo koga drugog ko dijeli njegovu sudbinu", naglasio je Tadić.

Prema njegovim riječima, svi vidimo da ga tamo ne doživljavaju kao osuđenika, nego kao ratni trofej osvojen u borbi protiv naroda koji, suprotno svim antisrpskim planovima, nije poklekao pred udruženim zločinačkim poduhvatom fašizma i radikalnog islamizma u BiH.

Haški Mehanizam odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja.