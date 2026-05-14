Logo
Large banner

Kraj drame u rudniku "Trepča": Svih 18 rudara izašlo iz jame

14.05.2026 15:06

Komentari:

0
Крај драме у руднику "Трепча": Свих 18 рудара изашло из јаме
Foto: Tanjug/AP

Rudari koji su zbog problema sa električnom energijom bili zarobljeni u rudniku "Stari trg" u blizini južnog dijela Kosovske Mitrovice napustili su rudnik, prenosi Ekonomija onlajn.

Zbog problema sa strujom u rudniku je od noćas u 01.30 časova bilo zarobljeno 18 rudara.

Preduzeće "Trepča jug" saopštilo je ranije danas da su rudari ostali zarobljeni zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom usljed kvara na dalekovodu, prenosi Tanjug.

Rudari u rudniku "Stari trg" i ranije su više puta zbog nestanka struje ostajali zarobljeni u rudarskim oknima.

Krajem januara je druga smjena rudara u tom rudniku satima bila zarobljena pod zemljom zbog nestanka struje.

Preduzećem "Trepča jug" upravljaju privremene prištinske institucije, a rudnik se suočava sa brojnim problemima, pa su zaposleni često u štrajku.

Podijeli:

Tagovi :

rudnik Trepča

rudari zarobljeni

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Песков: Вашингтон једини посредник у рјешавању украјинског сукоба

Svijet

Peskov: Vašington jedini posrednik u rješavanju ukrajinskog sukoba

3 h

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Sutra nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom

3 h

0
Лого и натпис компаније Мета

Nauka i tehnologija

Meta uvodi "Inkognito ćaskanje" u jednu aplikaciju

3 h

0
Хоће ли се професор повући пред студентом? Станивуковић: "Имам зицер"

Republika Srpska

Hoće li se profesor povući pred studentom? Stanivuković: "Imam zicer"

3 h

2

Više iz rubrike

Болница, монитор

Srbija

Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

4 h

0
Рудник

Srbija

Drama u rudniku ''Trepča'': Zarobljeno 18 rudara

7 h

0
Полиција Србија

Srbija

Ubistvo u Srbiji: Mačetom ubili Mišela (29)

9 h

0
Највеће српске светиње са Свете Горе стигле у Београд

Srbija

Najveće srpske svetinje sa Svete Gore stigle u Beograd

23 h

1

  • Najnovije

18

00

Narod priča: Porodica Kos

17

58

Pet osoba poginulo na ronjenju

17

57

Od konfrontacije do saradnje: Šta su u Pekingu dogovorili predsjednici Kine i SAD?

17

53

Bila muž i otac dvoje d‌jece, pa promijenila pol: Život Elektre Elit pun je šokantnih detalja

17

39

Darijana Filipović: Ako se nastavi nepravda prema Hrvatima, treći entitet je jedan od mogućih odgovora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner