Kraj drame u rudniku "Trepča": Svih 18 rudara izašlo iz jame

Rudari koji su zbog problema sa električnom energijom bili zarobljeni u rudniku "Stari trg" u blizini južnog dijela Kosovske Mitrovice napustili su rudnik, prenosi Ekonomija onlajn.

Zbog problema sa strujom u rudniku je od noćas u 01.30 časova bilo zarobljeno 18 rudara.

Preduzeće "Trepča jug" saopštilo je ranije danas da su rudari ostali zarobljeni zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom usljed kvara na dalekovodu, prenosi Tanjug.

Rudari u rudniku "Stari trg" i ranije su više puta zbog nestanka struje ostajali zarobljeni u rudarskim oknima.

Krajem januara je druga smjena rudara u tom rudniku satima bila zarobljena pod zemljom zbog nestanka struje.

Preduzećem "Trepča jug" upravljaju privremene prištinske institucije, a rudnik se suočava sa brojnim problemima, pa su zaposleni često u štrajku.