Logo
Large banner

Merc: Ne bih preporučio svojoj d‌jeci da idu u SAD na školovanje ili posao

Autor:

ATV
15.05.2026 15:56

Komentari:

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Kancelar Fridrih Merc pozvao je u petak mlade ljude da dvaput razmisle prije nego što se odluče za obrazovanje ili posao u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdeći da Njemačka nudi bolje dugoročne prilike, prenosi Anadolija.

- Danas ne bih preporučio svojoj d‌jeci da idu u SAD kako bi stekli obrazovanje i tamo radili - rekao je Merc na skupu njemačkih katolika u Varzburgu.

- Tamo se razvila drugačija društvena klima. A danas čak i najbolje obrazovani ljudi u SAD-u imaju velike poteškoće da pronađu posao - dodao je.

Konzervativni lider poručio je mladim učesnicima da, uprkos ekonomskim posljedicama međunarodnih sukoba i ratova, njemačka socijalna tržišna ekonomija nastavlja nuditi snažne perspektive, uključujući prava radnika na participaciju i mogućnost donošenja odluka na svim nivoima.

- Želim sve nas ohrabriti da ostanemo optimistični da to možemo ostvariti, uprkos mnogim izazovima. Ja to stalno pokušavam činiti, uključujući i kroz objašnjavanje stvari - rekao je Merc.

- Moje je čvrsto uvjerenje da postoji malo zemalja u svijetu koje nude tako ogromne prilike, posebno za mlade ljude, kao što to nudi Njemačka - dodao je on.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fridrih Merc

Njemačka

školovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Александар Павић

Republika Srpska

Pavić: Postupanje Haga prema Mladiću i Karadžiću je poruka i Republici Srpskoj

1 h

0
Стигло упозорење М:тел-а за све кориснике

Društvo

Stiglo upozorenje M:tel-a za sve korisnike

1 h

0
Битно: Изборна година

Emisije

Bitno: Izborna godina

1 h

0
Хрватска уводи дугорочне визе за возаче из БиХ: Важан први корак, али не и коначно рјешење

BiH

Hrvatska uvodi dugoročne vize za vozače iz BiH: Važan prvi korak, ali ne i konačno rješenje

1 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп укрцава се у авион Ер Форс Ван, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу. С лијеве стране је министар спољних послова Кине Ванг Ји.

Svijet

"Ništa iz Kine ne smije u avion": Američka delegacija bacila sve predmete koje su im dali kineski zvaničnici

1 h

0
Јато смеђих кокошака у затвореном простору.

Svijet

Ptičiji grip hara evropskom državom: U Poljskoj zaraženo i uništeno preko 374.000 komada živine

2 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.

Svijet

Tramp razmatra ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu

3 h

0
Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

Svijet

Panika u Britaniji: Učenik umro od meningitisa, još dvoje zaraženo

3 h

0

  • Najnovije

16

41

Biznis klub: Jahorina ekonomski forum, banjalučki EXPO 2026, kreditne linije IRB-a

16

30

Drama na suđenju Zoranu Marjanoviću

16

23

Karlik Džons uslovno osuđen na osam mjeseci zatvora

16

12

Smijenjen Veselin Milić, MUP se oglasio

16

05

Kad „magija“ zamijeni odgovornost: Gajeva propala nakon dvije godine i 1, 5 miliona

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner