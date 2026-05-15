"Ništa iz Kine ne smije u avion": Američka delegacija bacila sve predmete koje su im dali kineski zvaničnici

15.05.2026 15:20

Предсједник Доналд Трамп укрцава се у авион Ер Форс Ван, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу. С лијеве стране је министар спољних послова Кине Ванг Ји.
Američko osoblje Bijele kuće prikupilo je i bacilo sve predmete koje su kineski zvaničnici podijelili američkoj delegaciji prije ukrcavanja u predsjednički avion Er fors 1 na aerodromu u Pekingu, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe delegacije.

Dopisnica Njujork posta iz Bijele kuće Emili Gudin objavila je na mreži X da američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih kineskih predmeta u avion.

"Američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podijelili delegaciji, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe, te ih bacilo u kantu prije ukrcavanja u Er fors 1. Ništa iz Kine nije smjelo u avion", napisala je Gudin..

Predsjednik SAD-a Donald Tramp napustio je Peking uz svečani ispraćaj kineskih zvaničnika. Na aerodromu ga je ispratio kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji, dok su školarci mahali američkim i kineskim zastavama i uzvikivali poruke oproštaja.

Tramp je pri ulasku u avion podigao pesnicu prema okupljenima, mahnuo i bez dodatnih izjava ušao u letjelicu.

Trodnevna posjeta Kini bila je prva posjeta jednog aktuelnog američkog predsjednika toj zemlji nakon devet godina, a obilježili su je brojni simbolični susreti i razgovori sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Dvojica lidera održala su sastanak u Velikoj dvorani naroda, prisustvovala zajedničkom banketu te obišla više istorijskih lokacija u Pekingu.

Si je posjetu opisao kao "istorijsku i prekretnicu" u odnosima dvije zemlje, navodeći da su obje strane saglasne o potrebi izgradnje "konstruktivnih kinesko-američkih odnosa strateške stabilnosti".

Tramp je, s druge strane, izjavio da je riječ o "nevjerovatnoj posjeti" iz koje je proizašlo mnogo pozitivnih stvari. Pohvalio je kineskog lidera, kazavši da ga "izuzetno poštuje", te dodao da se obje zemlje protive tome da Iran razvije nuklearno oružje.

Ipak, iza zatvorenih vrata kineska strana upozorila je na moguće posljedice bilo kakvog pogrešnog poteza u vezi s Tajvanom, dok je Tramp tokom posjete izbjegavao javno komentarisati to pitanje.

Prema navodima Rojtersa, samit nije donio značajnije pomake kada je riječ o trgovinskim odnosima niti konkretne dogovore o kineskoj pomoći u vezi s ratom u Iranu. Takođe, nije postignut dogovor o kineskim ograničenjima izvoza rijetkih minerala, dok najavljeni poslovni sporazumi u oblasti poljoprivrede, govedine i avijacije nisu rezultirali konkretnim objavama.

U međuvremenu, najavljeno je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin naredne sedmice mogao posjetiti Peking.

