Cijene nafte porasle nakon Trampove izjave o kineskoj kupovini američke nafte

Cijene nafte porasle su danas za više od jedan odsto nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da Kina planira da kupuje sirovu naftu iz Sjedinjenih Američkih Država.
Cijena sirove nafte Brent porasla je za 1,17 dolara, odnosno 1,11 odsto, na 106,89 dolara po barelu, prenijela je Al Džazira.
Cijena američke sirove nafte "West Texas Intermediate" porasla je za 1,10 dolara, odnosno 1,09 odsto, na 102,27 dolara po barelu.
Rast cijena dodatno je podstaknut zabrinutošću zbog napada na brodove i zaplena u Ormuskom moreuzu, jednoj od ključnih ruta za globalni transport nafte.
Do skoka cijena došlo je uprkos izvještajima iz Irana da je oko 30 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz tokom četvrtka.
(Tanjug)
