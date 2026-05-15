Cijene nafte porasle nakon Trampove izjave o kineskoj kupovini američke nafte

15.05.2026 08:15

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene nafte porasle su danas za više od jedan odsto nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da Kina planira da kupuje sirovu naftu iz Sjedinjenih Američkih Država.

Cijena sirove nafte Brent porasla je za 1,17 dolara, odnosno 1,11 odsto, na 106,89 dolara po barelu, prenijela je Al Džazira.

Hrvatska uvodi novu generaciju testiranja na rak debelog crijeva

Cijena američke sirove nafte "West Texas Intermediate" porasla je za 1,10 dolara, odnosno 1,09 odsto, na 102,27 dolara po barelu.

Rast cijena dodatno je podstaknut zabrinutošću zbog napada na brodove i zaplena u Ormuskom moreuzu, jednoj od ključnih ruta za globalni transport nafte.

Do skoka cijena došlo je uprkos izvještajima iz Irana da je oko 30 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz tokom četvrtka.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

