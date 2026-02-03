Kovačević: Dodik pozicionirao Srpsku koji odlučuje, Konaković BiH kao objekta o kojem drugi odlučuju

03.02.2026
13:10
Komentari:10
Zvaničnici Republike Srpske su samo u posljednjih sedam dana održali zvanične bilateralne sastanke sa predsjednikom, premijerom, predsjednikom Parlamenta i ministrom inostranih poslova Izraela, premijerom Mađarske, predsjednikom Srbije i ministrom trgovine i jednim od najbližih saradnika predsjednika SAD Donalda Trampa, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
"To sasvim jasno govori o tome koliko je Republika Srpska trenutno prepoznata i uvažena", objavio je Kovačević na "Iksu" komentarišući najnovije Konakovićeve medijske istupe u kojima se ponovo obrušio na rukovodstvo Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika.
S druge strane, dodao je on, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković je u istom periodu uspio održati jedan sastanak, sa predstavnikom bošnjačke zajednice iz Sjeverne Makedonije.
"Koliko god da su se u Sarajevu trudili da bude drugačije, Milorad Dodik je očigledno uspio Republiku Srpsku pozicionirati kao subjekta politike koji odlučuje, dok je jedini rezultat Konakovića i Sarajeva taj da je BiH ništa više od objekta politike o kojem odlučuju drugi. I odlučivaćemo", objavio je Kovačević, koji je i portparol SNSD-a.
Zvaničnici Republike Srpske su samo u posljednjih sedam dana održali zvanične bilateralne sastanke sa predsjednikom, premijerom, predsjednikom Parlamenta i ministrom inostranih poslova Izraela, premijerom Mađarske, predsjednikom Srbije i ministrom trgovine i jednim od najbližih…— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) February 3, 2026
Republika Srpska
11 h2
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
13 h0
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Trenutno na programu