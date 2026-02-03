Kovačević: Dodik pozicionirao Srpsku koji odlučuje, Konaković BiH kao objekta o kojem drugi odlučuju

Zvaničnici Republike Srpske su samo u posljednjih sedam dana održali zvanične bilateralne sastanke sa predsjednikom, premijerom, predsjednikom Parlamenta i ministrom inostranih poslova Izraela, premijerom Mađarske, predsjednikom Srbije i ministrom trgovine i jednim od najbližih saradnika predsjednika SAD Donalda Trampa, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"To sasvim jasno govori o tome koliko je Republika Srpska trenutno prepoznata i uvažena", objavio je Kovačević na "Iksu" komentarišući najnovije Konakovićeve medijske istupe u kojima se ponovo obrušio na rukovodstvo Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika.

S druge strane, dodao je on, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković je u istom periodu uspio održati jedan sastanak, sa predstavnikom bošnjačke zajednice iz Sjeverne Makedonije.

"Koliko god da su se u Sarajevu trudili da bude drugačije, Milorad Dodik je očigledno uspio Republiku Srpsku pozicionirati kao subjekta politike koji odlučuje, dok je jedini rezultat Konakovića i Sarajeva taj da je BiH ništa više od objekta politike o kojem odlučuju drugi. I odlučivaćemo", objavio je Kovačević, koji je i portparol SNSD-a.