Župljanin: Ciljano opstruisanje postupka protiv Dudakovića

Izvor:
SRNA
03.02.2026
12:17
Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin smatra da odbrana ratnog komandanta takozvane Armije BiH Atifa Dudakovića koristi sva zakonom dozvoljena sredstva, što uključuje i česta medicinska vještačenja, kako bi se proces što više odugovlačio.
Županin ističe da se u slučaju "Dudaković" vjerovatno radi o ciljanom opstruisanju postupka i pokušaju da se izbjegne presuda na način "da vrijeme učini svoje".
"Kako drugačije razumjeti činjenicu da je većina Srba prošla kroz cijeli proces suđenja i dočekala osuđujuću presudu iako je veliki dio njih bio izuzetno lošeg zdravstvenog stanja", rekao je Župljanin Srni.
Župljanin je naveo da se to pogotovo odnosi na Srbe koji su suđeni u Haškom tribunalu.
"Niko od njih nije imao stručno i profesionalno liječenje i iz Haga su odlazili u mrtvačkom sanduku ili sa radikalno narušenim zdravljem. To je jednostrani pristup u kome su Srbi žigosani i često osuđeni i prije suđenja", naglasio je Župljanin.
Srećan kraj potrage: Pronađena Amanda iz Velike Kladuše
Prema njegovim riječima, zakonom su jasno propisani slučajevi mogućih zastoja u vođenju postupka, među koje spada i zdravstveno stanje optuženih.
"U ovakvim slučajevima sudovi postupaju, uglavnom, na način da se ne ugrozi zdravlje", rekao je Župljanin.
Župljanin je naveo da bi se nalazi medicinskih vještačenja trebali razmatrati u sklopu širih spoznaja o zdravstvenom stanju optuženih, kako se ne bi dešavalo da je optuženi ocijenjen kao nesposoban za suđenje, a on redovno obavlja sve druge aktivnosti.
Vještaci medicinske struke saglasni su da bivši komandant Petog korpusa takozvane Armije BiH nije sposoban za suđenje za zločine počinjene nad srpskim narodom u Krajini.
Nalaze je juče predstavio tim vještaka medicinske struke iz Tuzle na statusnoj konferenciji Suda BiH.
