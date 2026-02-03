Župljanin: Ciljano opstruisanje postupka protiv Dudakovića

Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin smatra da odbrana ratnog komandanta takozvane Armije BiH Atifa Dudakovića koristi sva zakonom dozvoljena sredstva, što uključuje i česta medicinska vještačenja, kako bi se proces što više odugovlačio.

Županin ističe da se u slučaju "Dudaković" vjerovatno radi o ciljanom opstruisanju postupka i pokušaju da se izbjegne presuda na način "da vrijeme učini svoje".

"Kako drugačije razumjeti činjenicu da je većina Srba prošla kroz cijeli proces suđenja i dočekala osuđujuću presudu iako je veliki dio njih bio izuzetno lošeg zdravstvenog stanja", rekao je Župljanin Srni.

Župljanin je naveo da se to pogotovo odnosi na Srbe koji su suđeni u Haškom tribunalu.

"Niko od njih nije imao stručno i profesionalno liječenje i iz Haga su odlazili u mrtvačkom sanduku ili sa radikalno narušenim zdravljem. To je jednostrani pristup u kome su Srbi žigosani i često osuđeni i prije suđenja", naglasio je Župljanin.

Prema njegovim riječima, zakonom su jasno propisani slučajevi mogućih zastoja u vođenju postupka, među koje spada i zdravstveno stanje optuženih.

"U ovakvim slučajevima sudovi postupaju, uglavnom, na način da se ne ugrozi zdravlje", rekao je Župljanin.

Župljanin je naveo da bi se nalazi medicinskih vještačenja trebali razmatrati u sklopu širih spoznaja o zdravstvenom stanju optuženih, kako se ne bi dešavalo da je optuženi ocijenjen kao nesposoban za suđenje, a on redovno obavlja sve druge aktivnosti.

Vještaci medicinske struke saglasni su da bivši komandant Petog korpusa takozvane Armije BiH nije sposoban za suđenje za zločine počinjene nad srpskim narodom u Krajini.

Nalaze je juče predstavio tim vještaka medicinske struke iz Tuzle na statusnoj konferenciji Suda BiH.