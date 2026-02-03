Kojić: Sud BiH Meka za ratni kadar takozvane Armije BiH

Sud BiH postao je Meka za ratni kadar takozvane Armije BiH, jer razne Sene Uzunović tamo sada završavaju ono što su započele u ratnom vihoru protiv Srba, ocijenio je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Kojić je istakao da je jučerašnja procjena vještaka medicinske struke da bivši komandant Petog korupsa takozvane Armije BiH Atif Dudaković "nije sposoban da prati suđenje" po optužnici za ratne zločine nad Srbima u Krajini najnoviji dokaz da Sud BiH odugovlači ovakve procese i da "brani zločince".

- Suđenje Dudakoviću postalo je ništa drugo do tragikomedija - izjavio je Srni Kojić.

Kojić smatra da je vrlo diskutabilno da su svi koji su tokom rata u BiH ubijali Srbe za šta su optuženi tek poslije 25, pa čak i 30 godina, odjednom "bolesni", pa ne mogu doći na suđenja, dok istovremeno bez problema govore na raznim skupovima, budući da u muslimanskom korpusu imaju "status heroja".

- Čim nekog od tih zločinaca i zanoktica zaboli - vrli vještaci ustanove da nisu sposobni da prate suđenje i istog momenta se ričište odgađa. I tako unedogled. Pa, sama činjenica da je suđenje u predmetu Dudaković posljednji put održano u septembru ide u prilog ovoj tvrdnji - istakao je Kojić.

Sa druge strane, ukazao je Kojić, Srbima se sudi ekspresno - bez obzira na zdravstveno stanje optuženih, a to je viđeno i u predmetu protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, ali i Vojina Pavlovića, gdje Sud nije vodio računa o zdravstvenom stanju optuženih.

On je podsjetio da je Sipa privodila i Srbe koji su tek operisani, kao što je slučaj sa pokojnim profesorom Milanom Bogdanovićem koji je u prvostepenom postupku dokazao nevinost, ali, nažalost, drugostepenu presudu nije dočekao.

Prema njegovim riječima, takav čovjek je, po ovom nakaradnom sudu, bio sposoban da prati suđenje jer je Srbin i žurilo im se da ga utamniče i presude.

- Zbog svega ovoga mi porodice srpskih žrtava nemamo povjerenja u ovaj sud, koji je Meka za ratni kadar takozvane Armije BiH - istakao je Kojić.

Na jučerašnjem ročištu u Sudu BiH vještaci medicinske struke bili su saglasni da bivši komandant Petog korupsa takozvane Armije BiH Atif Dudaković nije sposoban za suđenje za zločine počinjene nad Srbima u Krajini.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Željka Marenić dala je rok od sedam dana Tužilaštvu i odbrani da se pisano izjasne o nalazima vještaka, nakon čega će biti donesena odluka.

Dudakoviću se sudi za zločine počinjene nad srpskim borcima i civilima na području Bosanskog Petrovca, Ključa, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta.

Osim Dudakovića optuženi su i pripadnici Petog korpusa Sanel Šabić, Ibrahim Šiljedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Koženjić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.

Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starije dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni.