Dragan napunio torbu kamenjem i skočio u smrt: Majka čekala da se pojavi

Blic

03.02.2026

10:02

Foto: Unsplash

Dragan D. (15) nestao je u noći između 2. i 3. februara 2021. godine, a zatim je na pančevačkom keju pronađen njegov bicikl. Odmah su alarmirane službe zbog sumnje da se dogodilo najgore - da je dječak počinio samoubistvo.

Njegova majka je sve vrijeme sjedila na keju, nadajući se da će se Dragan odnekud pojaviti. Međutim, sutradan je njegovo tijelo izvučeno iz rijeke, a život porodice Drljić je zauvijek promijenjen.

Dječak iz Pančeva je prije ovog tragičnog događaja ostavio oproštajno pismo, a njegov sadržaj je rasplakao i najiskusnije policajce.

"Pismo je bilo na čak 17 strana. Bilo je srceparajuće čitati ga. Odrastao je bez oca, ostavila ga je djevojka, a bio je i veoma osjetljiv. Potresno je bilo čitati kako do detalja opisuje šta planira da učini. Napisao je da će da skoči s mosta u Tamiš sa torbom punom kamenja. Izmjerena je težina te torbe i ona je iznosila 25 kilograma, što je za krhko tijelo dječaka od 15 godina i te kako teško", rekao je ranije izvor blizak istrazi.

Staša Košarac

BiH

Košarac: Konaković bi trebao priznati da je Dodik lider koji vodi dok on ostaje u sjeni

Pismo je ostavio djevojci i najboljoj drugarici i poklon – djevojci privjesak anđela, a najboljoj drugarici svoje omiljene stripove.

Godinu dana nakon velike tragedije, majka dječaka Danijela je otvorila dušu za medije.

"Teško je kad ideš ulicom i vidiš drugu djecu. U svakom tražim bar malo njega. Kad ih sretnem naježim se. Isto tako voze bicikl, plavi su, ista frizura, figura... izdaleka kad ih pogledam, pomislim da je on. Uhvatim sebe kako piljim u njih, pa spustim pogled, bude me sramota", rekla je Danijela.

Kako je rekla, najteže joj pada odlazak na groblje.

"Kada odeš na groblje i kada vidiš sliku njegovu, onda te stvarnost udari u glavu i tek onda je najgore. Najteži je taj trenutak kada gledaš spomenik i sliku", rekla je ona, prenosi Blic.

Samoubistvo

preminuo dječak

