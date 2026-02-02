Piromanija ili odmazda? Izgorio još jedan automobil

Tri automobila oštećena su tokom požara koji je izbio noćas u ulici Marije Bursać u Zemunu.

Jedan automobil je potpuno izgorio, dok su još dva su pretrpjela veliko oštećenje.

Povrijeđenih nema, kako prenosi Kurir, a policija provjerava da li je izgorjeli automobil namjerno zapaljen.

Noć između subote i nedjelje proteklog vikenda u Beogradu obilježio je niz misterioznih požara – na više različitih lokacija u prijestonici zapaljeno je veći broj automobila. Dok su vlasnici ujutru zatekli zgarišta umesto vozila, policija ispituje da li je riječ o povezanim incidentima i ko stoji iza talasa paljenja automobila u veoma kratkom vremenskom razmaku.

Svijet Nekada "obećana zemlja" pada velikom brzinom: Više od 450.000 ljudi traži posao

Kako smo već pisali, u noći između subote i nedjelje, u sličnom požaru u Zemunu, dva vozila su potpuno izgorjela, a četiri su djelimično oštećena. S obzirom na to da je požar izbio na dva različita mjesta, sumnja se da je podmetnut, a stanari ovog dijela grada kažu da su se čule i detonacije.

Jedan automobil marke "dačija logan" buknuo je na Čukarici, a vlasnik M. N. (68), navodno je istakao da ne zna ko je i zbog čega želio da mu zapali automobil. Kamere video nadzora snimile su trenutak kada je nepoznata osoba zapalila automobil oko 4.25 sati, a na snimku se vidjelo kako vozilo poliva zapaljivom tečnošću iz flaše.

U noći između subote i nedjelje oko 2.30 časova izbio je požar u Opleničkoj ulici na Petlovom brdu kada su izgorjeli automobili marke "mercedes" i "audi", istraga je u toku, te još uvijek nije utvrđen razlog ovog požara, a na Novom Beogradu izgorio je još jedan automobil, prenosi Informer.