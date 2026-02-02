Logo
Large banner

Sandra Afrika progovorila o susretu sa Bekamovim sinom

02.02.2026

13:26

Komentari:

0
Пјевачица Сандра Африка
Foto: Youtube screenshot

Poznata pjevačica Sandra Afrika ranije je iznenadila javnost tvrdnjom da ju je Bruklin Bekam, sin Dejvida Bekama, pokušao osvojiti tokom njenog boravka u Dubaiju.

U jeku aktuelne drame u porodici Bekam i skandala između Bruklinove supruge Nikole Pelc i njegove majke Viktorije Bekam, Afrika se sada na duhovit način u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' osvrnula na to.

"Bila sam u Dubaiju sa Stefanom, mojim PR-om, on meni nije dečko kao što se priča. Ja nisam ni znala ko je dotični dečko, sve se tu mota, ja sišla na doručak, kao prava Srpkinja napunila tanjir, jaja, slanina, on me sve vreme gleda i šmeka me, ja gledam mislila sam izgleda kao neki beskućnik, sve vreme me gleda i smeška se. On meni kaže da li znaš ko je to. Mi uđemo na Instagram, ja se našalila, rekla dobro što nije ništa bilo. Dobro mi je ovako, mislim da je Viktorija opasna, tako da dobro je meni ovako. Nije mi žao što nisam postala njhova snajka, nikakav je. Ne znam sa kim je bio, verovatno sa ženom. Bio je sam na doručku, flertovao je, nije bio dobar, bio je bezobrazan", našalila se Sandra, prenosi Pink.

Podijeli:

Tagovi:

Sandra Afrika

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Каубој лијечио тугу у алкохолу, па завршио иза решетака

Scena

Kauboj liječio tugu u alkoholu, pa završio iza rešetaka

7 h

0
Пјевач оплео по Горану Бреговићу: "Тај не плати ни кафу"

Scena

Pjevač opleo po Goranu Bregoviću: "Taj ne plati ni kafu"

7 h

0
Српски водитељ ухватио жену са љубавником и још добио батине

Scena

Srpski voditelj uhvatio ženu sa ljubavnikom i još dobio batine

8 h

0
Ruža cvijet

Scena

Preminula poznata pjevačica (26): Ujela je zmija u njenoj kući

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner