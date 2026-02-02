Sandra Afrika progovorila o susretu sa Bekamovim sinom

U jeku aktuelne drame u porodici Bekam i skandala između Bruklinove supruge Nikole Pelc i njegove majke Viktorije Bekam, Afrika se sada na duhovit način u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' osvrnula na to.

"Bila sam u Dubaiju sa Stefanom, mojim PR-om, on meni nije dečko kao što se priča. Ja nisam ni znala ko je dotični dečko, sve se tu mota, ja sišla na doručak, kao prava Srpkinja napunila tanjir, jaja, slanina, on me sve vreme gleda i šmeka me, ja gledam mislila sam izgleda kao neki beskućnik, sve vreme me gleda i smeška se. On meni kaže da li znaš ko je to. Mi uđemo na Instagram, ja se našalila, rekla dobro što nije ništa bilo. Dobro mi je ovako, mislim da je Viktorija opasna, tako da dobro je meni ovako. Nije mi žao što nisam postala njhova snajka, nikakav je. Ne znam sa kim je bio, verovatno sa ženom. Bio je sam na doručku, flertovao je, nije bio dobar, bio je bezobrazan", našalila se Sandra, prenosi Pink.