Logo
Large banner

Kauboj liječio tugu u alkoholu, pa završio iza rešetaka

Izvor:

Mondo.ba

02.02.2026

11:47

Komentari:

0
Каубој лијечио тугу у алкохолу, па завршио иза решетака

Adan Banuelos - bivši dečko Bele Hadid - uhapšen je za vikend u Teksasu zbog javnog pijanstva, ističe "Page Six". Iz pritvora u ondašnjem gradu Vederfordu pušten je nakon što je uplatio manju kauciju.

U pitanju je bio iznos od 386 dolara.

Šok scena odvila se ubrzo pošto je potvrđeno da Bela i Adan nisu više zajedno. Raskinuli su poslije oko dvije godine svakako turbulentne veze.

Manekenka i kauboj bili su i poslovno povezani — zajedno su kupovali konje vrijedne više miliona dolara, što raskid sad čini značajno komplikovanijim.

Ostavio je zbog afere sa glumcem?

Veza Bele Hadid i njenog, sada već bivšeg dečka - kauboja je završena nakon dvije godine, navodno zbog preljube, kao i da je inicijator raskida bio Adan.

Аутомобил

Auto-moto

Vozačima se savjetuje da u februaru obavezno jedan predmet drže u automobilu

Internetom kruže teorije da je do raskida došlo jer je uhvaćena u navodnoj aferi sa glumcem Tejlorom Šeridanom, koji je igrom slučaja oženjen.

Kako se u jednom od videa na TikToku navodi, jedna od najljepših žena svijeta gostovala je u popularnoj seriji "Jeloustoun" te je tako uplovila u tajnu aferu sa glumcem još u decembru 2024, ako ne suditi po "blind item-u", prenosi Mondo.

@celebritea.blinds Bella Hadid’s Boyfriend DUMPED Her Over Taylor Sheridan AFFAIR | Source: @entylawyer crazydaysandnights.net, agcwebpages.com | Everything in this video is alleged. #bellahadid #bellahadidboyfriend #taylorsheridan #bellahadidyellowstone #blinditems ♬ original sound - celebritea.blinds

Podijeli:

Tagovi:

Bela Hadid

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возачима се савјетује да у фебруару обавезно један предмет држе у аутомобилу

Auto-moto

Vozačima se savjetuje da u februaru obavezno jedan predmet drže u automobilu

7 h

0
Звезда - Селта

Fudbal

Crvena zvezda prestigla zagrebački Dinamo

7 h

0
Кућа из БиХ насмијала Балкан

Zanimljivosti

Majstori se baš pokazali: Kuća iz BiH nasmijala cijeli Balkan

7 h

0
АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу

Nauka i tehnologija

AI asistenti imaju sopstvenu društvenu mrežu

7 h

0

Više iz rubrike

Пјевач оплео по Горану Бреговићу: "Тај не плати ни кафу"

Scena

Pjevač opleo po Goranu Bregoviću: "Taj ne plati ni kafu"

7 h

0
Српски водитељ ухватио жену са љубавником и још добио батине

Scena

Srpski voditelj uhvatio ženu sa ljubavnikom i još dobio batine

8 h

0
Ruža cvijet

Scena

Preminula poznata pjevačica (26): Ujela je zmija u njenoj kući

10 h

0
Џулија Робертс у загрљају посебног човјека: ''Мој омиљени мушкарац''

Scena

Džulija Roberts u zagrljaju posebnog čovjeka: ''Moj omiljeni muškarac''

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner