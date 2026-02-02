Kauboj liječio tugu u alkoholu, pa završio iza rešetaka

Izvor:
Mondo.ba
02.02.2026
11:47

Adan Banuelos - bivši dečko Bele Hadid - uhapšen je za vikend u Teksasu zbog javnog pijanstva, ističe "Page Six". Iz pritvora u ondašnjem gradu Vederfordu pušten je nakon što je uplatio manju kauciju.
U pitanju je bio iznos od 386 dolara.
Šok scena odvila se ubrzo pošto je potvrđeno da Bela i Adan nisu više zajedno. Raskinuli su poslije oko dvije godine svakako turbulentne veze.
Manekenka i kauboj bili su i poslovno povezani — zajedno su kupovali konje vrijedne više miliona dolara, što raskid sad čini značajno komplikovanijim.
Veza Bele Hadid i njenog, sada već bivšeg dečka - kauboja je završena nakon dvije godine, navodno zbog preljube, kao i da je inicijator raskida bio Adan.
Internetom kruže teorije da je do raskida došlo jer je uhvaćena u navodnoj aferi sa glumcem Tejlorom Šeridanom, koji je igrom slučaja oženjen.
Kako se u jednom od videa na TikToku navodi, jedna od najljepših žena svijeta gostovala je u popularnoj seriji "Jeloustoun" te je tako uplovila u tajnu aferu sa glumcem još u decembru 2024, ako ne suditi po "blind item-u", prenosi Mondo.
@celebritea.blinds Bella Hadid’s Boyfriend DUMPED Her Over Taylor Sheridan AFFAIR | Source: @entylawyer crazydaysandnights.net, agcwebpages.com | Everything in this video is alleged. #bellahadid #bellahadidboyfriend #taylorsheridan #bellahadidyellowstone #blinditems ♬ original sound - celebritea.blinds
