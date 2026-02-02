Logo
Majstori se baš pokazali: Kuća iz BiH nasmijala cijeli Balkan

n1info.ba

02.02.2026

11:37

Кућа из БиХ насмијала Балкан
Na Fejsbuku se pojavila fotografija kuće iz Bosne i Hercegovine koja je za vrlo kratko vrijeme privukla iznenađujuće veliku pažnju.

Video prikazuje dom gdje građevinari očigledno nisu dobro obavili svoj posao.

Dio fasade - odmah ispod krova - zajedno s izolacijom potpuno se oljuštio sa ciglene konstrukcije što je izazvalo duhovite reakcije.

Fotografija je podijeljena na stranici Squatting Slavs In Tracksuits, koja često objavljuje neobične scene iz svakodnevnog života na Balkanu i u Istočnoj Evropi.

