Majstori se baš pokazali: Kuća iz BiH nasmijala cijeli Balkan

Na Fejsbuku se pojavila fotografija kuće iz Bosne i Hercegovine koja je za vrlo kratko vrijeme privukla iznenađujuće veliku pažnju.

Video prikazuje dom gdje građevinari očigledno nisu dobro obavili svoj posao.

Dio fasade - odmah ispod krova - zajedno s izolacijom potpuno se oljuštio sa ciglene konstrukcije što je izazvalo duhovite reakcije.

Svijet Rumunija na udaru: Prijeti im smrzavanje

Fotografija je podijeljena na stranici Squatting Slavs In Tracksuits, koja često objavljuje neobične scene iz svakodnevnog života na Balkanu i u Istočnoj Evropi.