Horoskop za 2. februar: Očekuje nas dinamičan dan

Ovan

Očekuje vas dinamičan dan sa mnogo obaveza i poruka, pa je važno da sve rješavate odmah. Zauzeti će imati potrebu za razgovorom i dogovorom, ali neka izbjegnu rasprave oko sitnica. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz poruke ili društvene mreže. Moguć je blagi nemir i napetost.

Bik

Poželjećete miran tempo, ali će vas obaveze tjerati da ubrzate. Zauzeti bi trebalo da popuste tvrdoglavost i razgovaraju otvoreno. Slobodni mogu započeti kontakt s osobom koja djeluje zanimljivo, ali će željeti susret uživo. Obratite pažnju na napetost u vratu i ramenima.

Blizanci

Dan je odličan za komunikaciju, dogovore i završavanje obaveza. Zauzeti će imati potrebu za više kretanja i spontanih planova. Slobodni mogu započeti dopisivanje koje brzo vodi ka viđanju. Zdravlje je dobro, ali pazite na san.

Rak

Imaćete potrebu da držite stvari pod kontrolom, ali će se planovi brzo mijenjati. Zauzeti bi trebalo jasno da kažu šta im prija, bez povlačenja. Slobodni mogu dobiti poruku koja ih zaintrigira, ali će tražiti konkretan prijedlog. Moguća je nervoza.

Lav

Ideje i inicijativa dolaze do izražaja, ali tempo dana traži prilagođavanje. Zauzeti će željeti više pažnje i brze reakcije partnera. Slobodni mogu privući nečiju pažnju kroz komunikaciju. Uveče usporite tempo.

Djevica

Očekuje vas dosta sitnih obaveza koje je najbolje rješavati redom. Zauzeti će uživati u mirnom i konkretnom razgovoru. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz posao ili poruke, ali će tražiti jasnu inicijativu. Moguća je mentalna iscrpljenost.

Vaga

Dan je povoljan za dogovore i pregovore, ali sve ide brzo. Zauzeti će imati potrebu za zajedničkim planiranjem. Slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili mreža. Zdravlje je stabilno.

Škorpija

Imaćete dobar fokus i priliku da riješite nejasne situacije. Zauzeti bi trebalo da budu iskreni, ali umjereni u tonu. Slobodni mogu brzo preći iz dopisivanja u dogovor za susret. Moguća je unutrašnja napetost.

Strijelac

Dan donosi više kretanja, kontakata i dobre energije. Zauzeti će poželjeti promjenu rutine i spontanost. Slobodni mogu započeti poznanstvo koje se razvija lagano. Obratite pažnju na brzinu i nespretnost.

Jarac

Planovi se mogu mijenjati u hodu pa je važno ostati fleksibilan. Zauzeti će cijeniti miran i konkretan dogovor. Slobodni mogu započeti komunikaciju koja ima potencijal. Zdravlje je stabilno.

Vodolija

Bićete u centru dešavanja i puni ideja. Zauzeti će imati potrebu za više razgovora i razmjene mišljenja. Slobodni mogu započeti intenzivno dopisivanje. Moguć je nemir zbog previše obaveza.

Ribe

Dan traži strpljenje i smiren pristup obavezama. Zauzeti će kroz razgovor vratiti osjećaj bliskosti. Slobodni mogu započeti dopisivanje, ali će željeti jasnu inicijativu. Potrebno vam je više odmora.