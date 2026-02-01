Zaljubljen sam u kumu: Marko šokirao pitanjem svešteniku

Zanimalo ga je da li kumovski odnos može biti prepreka njegovoj ljubavi.

Neki ljudi ljubav pronađu u osobama za koje nisu ni slutili da im se u životu mogu desiti. Dokaz tome je jedan Srbin koji je potražio pomoć na sajtu "Svetosavlje".

Svijet Tramp: Najnoviji dokumenti o Epstajnu me oslobađaju optužbi

Naime, osjetio je snažne emocije prema djevojci koja je njegova porodična kuma.

"Nisam siguran da li ulaziti u to ili ne. Kod mojih roditelja imam negativan odgovor. Tačnije se radi o djevojci čije je roditelje moj otac vjenčao (to jest bio im kum). Vjenčanje nije održano u crkvi, već samo u opštini. Pitanje je jasno da li mi možemo da budemo u vezi bez toga da se ogriješimo o Boga", pitao je Marko na sajtu "Svetosavlje".

Sveštenik je ovom mladiću izašao u susret i detaljno mu objasnio kako može da reaguje u ovoj situaciji.

"Dragi brate, Svjedoci, kumovi na vjenčanju u crkvi, ne ulaze sa mladencima u duhovno srodstvo. Ovo srodstvo počinje tek sa krštenjem. Znači, da je Tvoj otac bio kum na vjenčanju i u crkvi (a ne samo u opštini) roditeljima djevojke sa kojom Ti želiš da se zabavljaš, vas dvoje bi slobodno mogli stupiti u crkveni brak, jer niste u srodstvu. Druga je stvar, da su ti roditelji pozvali Tvoga oca da kumuje i na krštenju svoga djeteta, onda bi vas dvoje bili u drugom stepenu duhovnog srodstva, kao da ste brat i sestra. Ti si tjelesni sin svoga oca, a ona bi bila duhovno čedo njegovo. Ponavljam, vas dvoje nemate nikakve smetnje za stupanje u hrišćanski brak, razumije se, ako među vama postoji iskrena ljubav i želja za zajedničkim životom", poručio je otac Dušan i riješio dilemu.

Svijet Kina predstavlja Luanijao - superoružje u koje Zapad sumnja

U hrišćanskoj tradiciji kumstvo se poštuje i dio je identiteta svakog vjernika, pa se kumovi smatraju najbližim srodnicima. Ipak, ljudi se često nađu u dilemi: da li je vjenčani kum isto što i kum na krštenju?