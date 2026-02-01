Logo
Трамп: Најновији документи о Епстајну ме ослобађају оптужби

Извор:

СРНА

01.02.2026

18:32

Коментари:

0
Трамп амерички предсједник
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да га најновији документи у вези са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном ослобађају оптужби и показују супротно од онога што је очекивала радикална љевица.

"Нисам видио документа лично, али су ми рекли неки веома важни људи да ме они, не само ослобађају, већ да показују супротно од онога што су радикална љевица и други очекивали", рекао је Трамп новинарима.

крвни притисак

Здравље

Уколико имате висок крвни притисак заборавите на ове три намирнице

Трамп је више пута негирао било какву умијешаност или сазнања о сексуалним злодјелима Епстајна, истичући да се њихово пријатељство завршило прије много година.

Америчко Министарство правде упозорило је да објављени документи могу да садрже "неистините и сензационалистичке" тврдње о Трампу.

Министарство правде САД објавило је 30. јануара више од 3,5 милиона страница докумената, око 2.000 видео-снимака и 180.000 фотографија у оквиру нове серије материјала повезаних са случајем Епстајн.

Замјеник америчког државног тужиоца Тод Бланш изјавио је на конференцији за новинаре да објављени материјал обухвата и порнографске видео-снимке и фотографије које није нужно направио Епстајн или његови сарадници, преноси "Ен-Би-Си".

Луанијао

Свијет

Кина представља Луанијао - супероружје у које Запад сумња

Џефри Епстин је 2019. године оптужен пред савезним судом на Менхетну за трговину малољетницима у сврху сексуалне експлоатације.

Преминуо је у затвору док је чекао суђење, а његова смрт је званично окарактерисана као самоубиство.

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

