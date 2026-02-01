Трамп: Најновији документи о Епстајну ме ослобађају оптужби

Извор:
СРНА
01.02.2026
18:32
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да га најновији документи у вези са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном ослобађају оптужби и показују супротно од онога што је очекивала радикална љевица.
"Нисам видио документа лично, али су ми рекли неки веома важни људи да ме они, не само ослобађају, већ да показују супротно од онога што су радикална љевица и други очекивали", рекао је Трамп новинарима.
Трамп је више пута негирао било какву умијешаност или сазнања о сексуалним злодјелима Епстајна, истичући да се њихово пријатељство завршило прије много година.
Америчко Министарство правде упозорило је да објављени документи могу да садрже "неистините и сензационалистичке" тврдње о Трампу.
Министарство правде САД објавило је 30. јануара више од 3,5 милиона страница докумената, око 2.000 видео-снимака и 180.000 фотографија у оквиру нове серије материјала повезаних са случајем Епстајн.
Замјеник америчког државног тужиоца Тод Бланш изјавио је на конференцији за новинаре да објављени материјал обухвата и порнографске видео-снимке и фотографије које није нужно направио Епстајн или његови сарадници, преноси "Ен-Би-Си".
Џефри Епстин је 2019. године оптужен пред савезним судом на Менхетну за трговину малољетницима у сврху сексуалне експлоатације.
Преминуо је у затвору док је чекао суђење, а његова смрт је званично окарактерисана као самоубиство.
