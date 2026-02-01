Logo
Kažu da ovim znakovima horoskopa do 15. februara stiže kiša novca

01.02.2026

14:23

Кажу да овим знаковима хороскопа до 15. фебруара стиже киша новца
Foto: Unsplash

Nebeske kapije su se otvorile i za tri odabrana znaka stiže toliki novac da će zanijemiti.

Sudbina je konačno upisala vaše ime u knjigu bogatstva do 15. Februara, prenosi Direktno.

Ako ignorišete ove znake, energija izobilja može biti blokirana u vašem domu. Ovaj zvjezdani prozor se zatvara brzo i neće se skoro ponoviti. Vaša intuicija vam već šapuće da je ovo vaše vrijeme.

илу-снијег-24012026

Društvo

Ovaj datum donosi neočekivani preokret: Spremite se debeli minus

Sva vrata bogatstva otvaraju se za 3 znaka:

BIK

Bikovi, vaša upornost je konačno aktivirala nebeski kod za zaradu. Za vas je zapisano da pare stižu u utorak preko osobe iz prošlosti. Dobitak je neizbježan jer je Venera u vašem polju imovine.

ŠKORPIJA

Škorpije, vama se otvaraju sudbinski putevi o kojima ste samo sanjali. Osjetićete kako stiže toliki novac da će vam trebati novi plan za ulaganje. Sreća se lijepi za vas dok god vjerujete u svoje snove.

JARAC

Jarčevi, Saturn vam konačno vraća sve ono što vam je godinama uskraćivao. Otvaraju se kapije kroz koje prolazi samo čisto bogatstvo i uspjeh. Uplata je sudbinska i promijeniće vaš životni standard iz korijena.

Napomena:

Horoskop i astrološke prognoze su zabavnog karaktera i ne treba ih uzimati kao stručne savjete ili garantovane ishode.

