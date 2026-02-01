Prvi dan februara posebno je srećan za ova 4 znaka

Četiri horoskopska znaka privlače značajno izobilje i sreću, prvi dan februara 2026. posebno je srećan za njih. Novi mjesec je ovdje i počinje punim Mjesecom.

Pun Mesec je u Lavu, vatrenom znaku, što vas poziva da se oslobodite ponosa. Ponos je prepreka obilju jer vas ponekad spriječava da zatražite pomoć kada vam je potrebna. Ljudi često izbjegavaju da traže savjet, govoreći da ne mogu da urade nešto što treba da urade ili priznaju da idu u pogrešnom smeru, sve zbog ponosa. Umjesto da brinete o tome šta drugi ljudi misle o vama danas, birate autentičnost.

Realnost snažno udara kada je pun Mjesec, a to je zato što ne možete poreći istinu kada vam je pred očima. Danas, ta istina osvijetljava put ka izobilju i sreći za ove astrološke znake.

Lav

Pun Mjesec se dešava u vašem znaku 1. februara, Lave, i zahtijeva da se oslobodite lažnih uvjerenja koja blokiraju izobilje ili sreću. Kada se držite narativa koji nije istinit, to vas stavlja na pogrešan put. Stvari obično ne funkcionišu, a ako i funkcionišu, ne traju. Ali danas se to mijenja. Odbacujete sve što je lažno u svom životu i pravite mesta za ono što je stvarno i istinito.

Ponos može biti jedna od tih stvari za vas upravo sada. Ali, ako ponos dođe prije pada, potpuno sprečavate neuspijeh. Nedostatak ponosa znači da znate šta treba da naučite. Shvatate šta vam nedostaje i možete tražiti pomoć da to dobijete. Skromnost postaje odličan temelj za obilje u vašem životu, a sreću pronalazite kada hodate pravim putem.

Obilje i sreća ulaze u vaš život kada tražite ono što vam je potrebno.

Vodolija

Tokom punog Mjeseca u Lavu, privlačite obilje sreće u svoje veze. Odnosi su tako važan dio života. Dobri prijatelji ohrabruju, a oni ne baš sjajni mogu vas odvesti pogrešnim putem ili dovesti do stagnacije. 1. februara shvatate da postoje određene veze koje ste prerasli. Iako ne morate da se riješite prijatelja, možete se distancirati od njega.

Možete ih pustiti da idu svojim putem, dok vi idete sami. Možete pokušati da promijenite određene ljude, ali ponos vas spriječava da vidite da vaš uticaj ide samo do određene tačke. Danas prihvatate da se ljudi mijenjaju samo kada su spremni. Vaša ljubav može ići samo do određene tačke, i to je u redu. Predavanje tom znanju otvara vas novoj energiji.

Dobijate ono što vam je potrebno od univerzuma i pronalazite put koji je pravi za vas, koji vodi ka uspjehu i sreći.

Škorpija

Na prvi dan februara obraćate pažnju na detalje. Na vrhu mjeseca, prvo što radite jeste da se oprostite. Zbogom nezadovoljenim potrebama i zbogom lažnim prijateljstvima koja nikuda ne vode. Završili ste sa prilagođavanjem aktivnostima koje ispunjavaju vrijeme, ali nemaju svrhu. Kada se pozabavite problematičnim oblastima postavljanjem čvrstih granica, ima prostora i mogućnosti za rast dobrih stvari.

Obilje stičete priznajući da vašem životu treba restrukturisanje, a zatim se fokusirajući na kreativnost i duhovnu stranu svog života. Dolaze bolji dani i ne morate da ih čekate. Postavljate raspored i planirate sastanke ili događaje i vrijeme sa ljudima koje želite bolje da upoznate. Spremni ste da gradite i fokusirate se na ono što vodi do trajnog uspeha.

Sreća za vas nije bljesak sreće. Ona se stvara trenutak po trenutak, počevši od sada.

Ovan

Neke stvari u početku djeluju zabavno, ali kasnije shvatate da su to samo vremenska zamka koja apsorbuje vašu energiju i zauzima prostor. Kada stigne pun Mjesec u Lavu, uči vas da postavite ograničenja svojoj pažnji. Postoje hobiji za zadovoljstvo i drugi koji su namijenjeni da se njeguju i razvijaju u nešto više.

1. februara odbacujete ponos i priznajete da je vijreme da odrastete. Pregledate svoje aktivnosti i pitate se koje bi mogle biti najprofitabilnije ovog mjeseca. Usklađujete ono što mislite sa onim što je stvarno.

Ovaj jedan zaokret vam pomaže da privučete sreću i obilje, i čak i ako vam se čini kao da žrtvujete zabavu ili zadovoljstvo, istina je da mnogo više uživate u jednostavnosti, piše "YourTango".