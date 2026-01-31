Sreća i izobilje stižu na velika vrata: Ova 4 znaka konačno mogu odahnuti

Četiri horoskopska znaka doživljavaju izobilje i sreću u subotu, 31. januara 2026. godine, jer dan koji prethodi punom Mjesecu donosi snažnu energiju i blagostanje. Sreća i izobilje stižu im na velika vrata i čini im život upravo onakvim kakav odavno priželjkuju.

Jedan od razloga za to je što je Mjesečeva gravitacija najjača tokom ove lunarne faze. Drugi razlog je taj što je, u astrologiji, faza Mjeseca u nagibu trenutak svijesti neposredno prije velikog energetskog oslobađanja. Kada se Mjesec pozicionira direktno nasuprot Sunca, a svijetlost se briljantno reflektuje, ne možete ignorisati njegovo prisustvo.

Republika Srpska Mazalica: Ustavni sud Srpske potvrdio da izbor Trišić Babić nije nelegalan

Posljednjeg dana prvog mjeseca nove godine, možda ćete vidjeti ono što treba da vidite, ali niste nužno spremni da preduzmete akciju. Osjećanja se u subotu, međutim, probude na takav način da vas pokreću i remete vaš mir. Traže od vas da odlučite da li ćete skočiti ili ostati gdje jeste.

U ovom trenutku nema između. Ili ste odlučno unutra ili ste napolju. U trenutku kada ovi astrološki znaci odaberu, stižu izobilje i sreća.

Bik

Vaše izobilje dolazi kada živite autentično. Vaša porodica i ljudi koje poštujete mnogo vam znače. Ali tek 31. januara, neposredno prije punog Mjeseca, shvatićete svoja osjećanja o njihovom prisustvu u vašem životu.

Cijenite svoj prostor i želite da budete poštovani zbog onoga što jeste. Dio vas želi da saopšti šta očekujete od drugih, i danas je dan kada odlučujete da to učinite. Sreća stiže kada odlučite da budete iskreni. Kažete ono što treba da se kaže, i ako to znači da će se oni približiti ili udaljiti, neka bude tako.

Sreća i izobilje zahtijevaju prostor za autentičan život. Sada, prije nego što se ovaj mjesec završi, birate da živite u svetlu istine i učinite svoj svet onakvim kakav je trebalo da bude.

Lav

31. januara, Mjesec se približava vašem znaku u pripremi za vaš jedini pun Mjesec u godini. Ovo je vrijeme da se oslobodite starih navika i uklonite prepreke vašem ličnom rastu. Shvatate kako ste igrali na malo da biste drugima pružili udobnost. U početku je bilo u redu, ali sada shvatate da je to nekorisno i neljubazno prema vama.

Izobilje dolazi kada se uskladite sa svojim najvišim ja. Univerzum vas ne poštuje niti nagrađuje zato što umanjujete sebe. Čeka da vaša hrabrost poraste i pokaže da ste spremni da se uzdignete. Vi se bavite strahovima koji su vas sprečavali da živite svoj najbolji život. Imenujete ih i definišete šta su vam značili, kako biste ih mogli ukloniti. Neprijatno vam je kako stvari stoje, a sada imate način razmišljanja kojim možete da ih promijenite.

Škorpija

Sreća i izobilje vam stižu 31. januara u oblasti karijere. Ali prvo, željećete da istražite svoje mogućnosti. Poznavanje vaših opcija vam omogućava da se promijenite. Dobijate jasnoću kada shvatite da ne morate da ostanete tamo gdje ste.

Više se ne osjećate zaglavljeni u kolotečini i razumete svoju vrijednost. Dozvoljavate da to svjesno i promišljeno shvatite. Povećava se vaše samopoštovanje. Možete tražiti više na radnom mjestu ili od drugih kada je u pitanju novac. Uvijek postoji prilika da se poboljša ravnoteža moći, ali ne kada se osjećate nesigurno ili vjerujete da neko drugi ima više da ponudi od vas. Scenario je napisan danas, a izobilje je pred vratima.

Vodolija

Odnosi su ključni za mnoge dobre stvari koje se dešavaju u životu. 31. januara odlučujete da upoznate više ljudi. Popunjavanje vašeg društvenog kalendara zvuči kao pozitivan potez. Prepoznajete uticaj koji prijateljstva imaju na vaše blagostanje. Ljudi iz svih sfera života donose nova interesovanja. Dijele svoje ideje, i svaka prilika koju imate da se sretnete kao grupa postaje mini-generator.

Svijet Saks: Evropa na putu samouništenja

Razmišljate o prošlom mjesecu i bez obzira na vaše razloge, doživljavate ih kao izgovore za sezonu koja se sada bliži kraju. Danas se javljate da zakažete nekoliko sastanaka za februar i postavite svoj život na bolji put, piše YourTango.