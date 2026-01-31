Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

U vezama ćete željeti više pažnje i topline, ali pazite da ne reagujete previše emotivno ako nešto ne ide po planu. Ukoliko ste slobodni, može se javiti potreba da se vratite kontaktu koji vam pruža osjećaj sigurnosti. Pojačan vam je apetit i emotivna osjetljivost, ne pretjerujte i slušajte tijelo.

Bik

U vezama ćete željeti mir, dodir i osjećaj da ste bliski. Slobodni mogu osjetiti jaku potrebu za toplinom i nježnošću, ali bez želje za novim eksperimentima. Zdravlje je dobro, ali moguće je pretjerivanje u hrani ili lijenost. Umjerenost je ključ.

Blizanci

Ako nešto radite, držite se jednostavnih zadataka. U vezama može doći do emotivne razlike, partner traži više prisutnosti nego vi. Slobodni mogu razmišljati o nekoj osobi iz prošlosti. Moguća je težina u tijelu i pad energije. Potreban vam je odmor.

Rak

Nemojte se opterećivati obavezama, prijaće vam mir. U vezama ćete željeti maksimalnu bliskost, ali pazite da ne očekujete previše. Ukoliko ste slobodni, možete imati snažan emotivni doživljaj ili susret koji vas može duboko dirnuti.

Lav

Ako se bavite nečim kreativnim ili privatnim projektom, to može ići lakše nego javne obaveze. U vezama ćete željeti potvrdu emocija i pažnje od partnera. Slobodni mogu osjetiti nostalgiju ili potrebu za nekim ko im može pružiti sigurnost. Prijaće vam mir i tišina.

Djevica

Idealno je vrijeme za planiranje naredne sedmice. U vezama ćete željeti stabilnost i osjećaj da ste podržani. Slobodni mogu imati prijatan razgovor koji budi emocije, ali bez brzih poteza. Zdravlje je vrlo dobro.

Vaga

Emocije mogu imati veći uticaj nego što mislite. Najbolje je da se opustite i pustite stvari da se slegnu. U vezama ćete željeti više pažnje pa će vam prijati zajedničko vrijeme bez ometanja sa strane. Slobodni mogu razmišljati o nekoj staroj priči. Raspoloženje je promjenljivo.

Škorpija

Danas ćete biti intuitivni i usmjereni na unutrašnje procese. Ako radite nešto, najbolje će ići ono što zahtijeva osjećaj i koncentraciju.

U vezama se produbljuju emocije, ali pazite da ne pretjerate u očekivanjima. Slobodni mogu očekivati novo poznanstvo. Zdravlje je vrlo dobro.

Strijelac

Danas vam neće prijati obaveze, fokus je na privatnom i ličnom prostoru. Ne forsirajte produktivnost. U vezama ćete željeti osjećaj sigurnosti i podrške. Slobodni neće biti raspoloženi za flert, već za nešto mirnije funkcionisanje. Osjećate pad energije i potrebu za odmorom, poslušajte svoje tijelo.

Jarac

Iako je vikend, razmišljaćete o obavezama i planovima. Nemojte se opterećivati, biće vremena za sve. Ukoliko ste slobodni, fokus neće biti na flertu ili izlascima, već na razmišljanju o tome kakav odnos zaista želite i šta vam je dugoročno prihvatljivo. Zdravlje je dobro, ali nemojte potiskivati umor.

Vodolija

Dan je za rutinu i lagane aktivnosti. Nećete imati strpljenja za naporne zahtjeve. U vezama je važno da pokažete pažnju, jer partner može biti osjetljiviji. Slobodni će željeti mir, a ne nova poznanstva. Osjetljiv vam je nervni sistem, odmor i tišina su najbolji izbor.

Ribe

Danas vam prija da radite samo ako vas nešto ispunjava. Sve ostalo će vas brzo iscrpiti. U vezama ćete željeti nježnost, toplinu i bliskost. Slobodni mogu imati snažan emotivni trenutak ili san koji ostavlja trag. Pojačana je emotivna osjetljivost, važno je da se zaštitite od tuđih loših raspoloženja.