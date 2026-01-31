Logo
Raste broj žrtava ledene oluje: Stotine hiljada ljudi bez struje

Izvor:

Tanjug

31.01.2026

07:57

снијег америка
Foto: Tanjug / AP / Charles Krupa

Snažna zimska oluja pogodila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država, donoseći mećave, poplave i masovne nestanke struje, dok vlasti upozoravaju na dalji porast broja žrtava i izuzetno opasne uslove na putevima.

Snažna oluja pogodila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država, donoseći jake vjetrove, obilne snježne padavine i poplave, dok su desetine hiljada domova i preduzeća ostale bez struje.

Meteorolozi upozoravaju da bi mećave mogle da zahvate jugoistočne dijelove zemlje koji su navikli na uragane, ali ne i na ekstremni snijeg, preneo je AP.

U Mirtl Biču u Južnoj Karolini očekivano je oko 15 centimetara snijega, a gradonačelnik Mark Kruea rekao je da lokalne vlasti nemaju adekvatnu opremu za čišćenje. Snijeg se predviđa i u Južnoj i Sjevernoj Karolini, Virdžiniji i sjeveroistočnoj Džordžiji, sa mogućim padavinama do 30 centimetara u dijelovima Sjeverne Karoline, dok bi se snježne padavine mogle da pokriju teritoriju od Merilenda do Mejna.

Guverner Tenesija Bil Li pozvao je elektrodistribuciju da pruži jasan vremenski okvir za obnavljanje snabdijevanja i transparentnost o radovima. Zvaničnici navode da je oluja u Misisipiju najgora od 1994. godine, otvoreno je oko 80 centara za grijanje, a Nacionalna garda pomaže u dostavi zaliha.

Do sada je više od 100 ljudi preminulo od posljedica hladnoće ili izloženosti ugljen-monoksidu, većinom u Tenesiju, Misisipiju i Luizijani. U Sjevernoj Karolini stotine vojnika Nacionalne garde i državnih službenika pripremaju puteve i pomažu stanovništvu, dok građani snabdijevaju rezervoare propana i brinu o potencijalnom oštećenju obalnih kuća zbog oluje.

