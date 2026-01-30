Nezapamćena tragedija: Urušio se rudnik, više od 200 mrtvih

Izvor:
SRNA
30.01.2026
22:23

Više od 200 ljudi poginulo je ove sedmice u urušavanju rudnika u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, rekao je Rojtersu Lubumba Kambere Mujisa, portparol guvernera pokrajine u kojoj se nalazi rudnik.
Musija je rekao da je riječ o rudniku koltana "Rubaja". Ovaj rudnik proizvodi oko 1.000 tona koltana godišnje, što je približno polovina proizvodnje u ovoj zemlji.
Upravu pokrajine u kojoj se nalazi rudnik imenovali su lokalni pobunjenici.
