Tramp: Vjerujem da je kraj sukoba blizu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kaže da vjeruje da je postizanje dogovora o okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine blizu.

Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je, navodi Rojters, rekao da smatra da su strane "veoma blizu" sporazumu, ne iznoseći dodatne detalje.

Američki predsjednik je naveo i da pregovori između Rusije i Ukrajine mogu da se odvijaju i bez učešća specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i njegovog zeta Džareda Kušnera.