Tramp: Vjerujem da je kraj sukoba blizu

Izvor:

Agencije

30.01.2026

21:16

Трамп: Вјерујем да је крај сукоба близу
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kaže da vjeruje da je postizanje dogovora o okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine blizu.

Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je, navodi Rojters, rekao da smatra da su strane "veoma blizu" sporazumu, ne iznoseći dodatne detalje.

СПЦ

Društvo

Sutra slavimo velikog sveca, ovo su najbitniji običaji

Američki predsjednik je naveo i da pregovori između Rusije i Ukrajine mogu da se odvijaju i bez učešća specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i njegovog zeta Džareda Kušnera.

Donald Tramp

Ukrajina

Rusija

