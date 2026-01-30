Logo
Large banner

Sjeverna Mitrovica, Ljeposavić i Zubin Potok izglasali izlazak iz "Asocijacije kosovskih opština"

Izvor:

SRNA

30.01.2026

20:54

Komentari:

0
Сјеверна Митровица, Љепосавић и Зубин Поток изгласали излазак из "Асоцијације косовских општина"

Skupštine opština Sjeverna Mitrovica, Leposavić i Zubin Potok potvrdile su danas odluke o istupanju iz "Asocijacije kosovskih opština", kojoj su se pridružile dok su na njihovom čelu bili albanski gradonačelnici, izabrani na lokalnim izborima koje su Srbi bojkotovali.

Ove opštine sa srpskom većinom su potvrdile svoju odluku o istupanju iz ove asocijacije, nakon što je njihove prethodne odluke o istupanju osporilo ministarstvo lokalne samouprave privremenih prištinskih institucija, prenijeli su beogradski mediji.

Četiri opštine na sjeveru Kosova i Metohije /Sjeverna Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok/, gdje Srbi čine većinu stanovništva, postale su dio te asocijacije dok su na čelu tih lokalnih samouprava bili gradonačelnici Albanci.

Oni su izabrani na izborima u aprilu 2023. godine, koje su Srbi bojkotovali zbog jednostranih poteza Prištine i nepoštovanja postignutih sporazuma.

U to vrijeme su u tim opštinama izmijenjeni nazivi ulica, iseljene srpske institucije iz zgrada u kojima su radile, uklonjene table sa nazivima naselja na ćirilici i postavljene table gdje su nazivi prvo na albanskom jeziku, a potom na srpskom jeziku na latinici, često ispisani sa greškama.

Podijeli:

Tagovi:

Kosovska Mitrovica

Leposavić

Zubin Potok

Kosovo i Metohija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

МУП поручио грађанима: Чувајте се, појавили се лажни политичари

Srbija

MUP poručio građanima: Čuvajte se, pojavili se lažni političari

1 d

0
Хорор: Полиција затекла монструма како силује дјевојчицу

Srbija

Horor: Policija zatekla monstruma kako siluje djevojčicu

1 d

1
Затресла се Србија: Земљотрес се осјетио недалеко од овог града

Srbija

Zatresla se Srbija: Zemljotres se osjetio nedaleko od ovog grada

1 d

0
камиони из србије блокирали границе

Srbija

Prevoznici iz Srbije prekidaju proteste

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner