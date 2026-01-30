Sjeverna Mitrovica, Ljeposavić i Zubin Potok izglasali izlazak iz "Asocijacije kosovskih opština"

Skupštine opština Sjeverna Mitrovica, Leposavić i Zubin Potok potvrdile su danas odluke o istupanju iz "Asocijacije kosovskih opština", kojoj su se pridružile dok su na njihovom čelu bili albanski gradonačelnici, izabrani na lokalnim izborima koje su Srbi bojkotovali.

Ove opštine sa srpskom većinom su potvrdile svoju odluku o istupanju iz ove asocijacije, nakon što je njihove prethodne odluke o istupanju osporilo ministarstvo lokalne samouprave privremenih prištinskih institucija, prenijeli su beogradski mediji.

Četiri opštine na sjeveru Kosova i Metohije /Sjeverna Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok/, gdje Srbi čine većinu stanovništva, postale su dio te asocijacije dok su na čelu tih lokalnih samouprava bili gradonačelnici Albanci.

Oni su izabrani na izborima u aprilu 2023. godine, koje su Srbi bojkotovali zbog jednostranih poteza Prištine i nepoštovanja postignutih sporazuma.

U to vrijeme su u tim opštinama izmijenjeni nazivi ulica, iseljene srpske institucije iz zgrada u kojima su radile, uklonjene table sa nazivima naselja na ćirilici i postavljene table gdje su nazivi prvo na albanskom jeziku, a potom na srpskom jeziku na latinici, često ispisani sa greškama.