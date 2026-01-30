MUP poručio građanima: Čuvajte se, pojavili se lažni političari

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Uprava za tehniku – Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uputila je hitno upozorenje građanima zbog naglog porasta internet prevara u kojima se na brutalan način zloupotrebljavaju imena i likovi javnih ličnosti, prije svega političara i novinara, sa ciljem izvlačenja novca.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, prevaranti koriste različite digitalne kanale kako bi svoje žrtve doveli u zabludu.

Region Knežević povlači podršku Vladi Crne Gore

Ove prevare se najčešće pojavljuju kroz sponzorisane oglase na društvenim mrežama, lažne informativne portale, kao i video-snimke, uključujući i takozvane "dipfejk" sadržaje, u kojima se javne ličnosti bez ikakvog odobrenja predstavljaju kao promotori navodno sigurnih i izuzetno profitabilnih investicionih ponuda.

Iz MUP-a ističu da je u svim ovim slučajevima riječ isključivo o prevarama, čiji je jedini cilj protivpravno sticanje imovinske koristi.

Građani koji nasjednu na ovakve šeme često ostaju bez značajnih iznosa novca, vjerujući da ulažu u legitimne i provjerene projekte.

Gašenje lažnih sajtova i istrage u inostranstvu

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa međunarodnim partnerima, sprovela je konkretne operativne aktivnosti koje su dovele do gašenja više internet domena korišćenih u ove svrhe.

Među ugašenim sajtovima nalaze se i oni na kojima je direktno zloupotrijebljen identitet poznatih novinara, kako bi se kod građana stvorio lažni osjećaj autoriteta i privid vjerodostojnosti.

Svijet Mislila da je našla ljubav, a ostala praznih džepova

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova naglašavaju da se intenzivno nastavlja rad na identifikaciji odgovornih lica, kao i na otkrivanju kompletne tehničke i finansijske infrastrukture koja stoji iza ovih prevara, a koja se u velikom broju slučajeva nalazi van teritorije Srbije.

Apel građanima

MUP Srbije apeluje na građane da budu krajnje oprezni prilikom korišćenja interneta i društvenih mreža, da ne nasjedaju na ponude koje obećavaju brzu, laku i sigurnu zaradu, da ne ostavljaju lične, bankarske i druge osjetljive podatke na neprovjerenim sajtovima, kao i da svaki sumnjiv sadržaj bez odlaganja prijave nadležnim institucijama.

Kako je saopšteno, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastaviće da, u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, preduzima sve raspoložive mjere u cilju zaštite građana i suzbijanja svih oblika visokotehnološkog kriminala.