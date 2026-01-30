Logo
Prevoznici iz Srbije prekidaju proteste

Izvor:

Agencije

30.01.2026

14:52

камиони из србије блокирали границе
Foto: Tanjug / AP

Prevoznici iz Srbije obustaviće danas, 30. januara blokade teretnog saobraćaja na prelazima, izjavio je predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić.

Mi sada obavještavamo naše redare koji su na granicama da sklone kamione koji su učestvovali na čelu kolone, da može saobraćaj da krene. Znači prekidamo proteste – rekao je Mandić nakon sastanka.

Još se čeka odluka prevoznika u BiH

On je rekao da još nisu dobili odgovor od kolega iz BiH da li će i oni obustaviti blokade, ali da očekuje da će i oni donijeti istu odluku.

Makedonski prevoznici su sinoć prekinuli blokadu teretne dijelove graničnih prelaza.Istu odluku danas u podne su donijeli i prevoznici iz Crne Gore, koji su s vladom postigli dogovor o svojim domaćim zahtjevima.

Nova strategija Evropske komisije

Podsjećamo, Evropska komisija usvojila je novu viznu strategiju, u okviru koje će biti razmatran poseban režim koji bi omogućio prevoznicima da u Šengenu borave duže od 90 dana, bez potrebe za radnom ili boravišnom dozvolom, ali uz strogu kontrolu i jasno definisana pravila.Nova strategija je usvojena, nakon blokada koje su prevoznici iz zapadnobalkanskih zemalja započeli u ponedjeljak, 26. januara, kao reakcija na stroga pravila EU o boravku u Šengen zoni.

Novi sistem ulaska i izlaska (EES) striktno ograničava boravak vozača iz zemalja van EU na 90 dana u periodu od 180 dana, pa zbog prirode posla, profesionalni vozači ovaj limit dostignu veoma brzo, nakon čega im prijeti deportacija ili zabrana ulaska u EU.

