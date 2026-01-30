Logo
Large banner

Bubić: Formirana radna grupa za rješavanje problema prevoznika

Izvor:

SRNA

30.01.2026

14:29

Komentari:

1
Раденко Бубић министар привреде и предузетништва
Foto: ATV

Predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Unije poslodavaca i Konzorcijuma "Logistike BiH" formirali su zajedničku grupu s ciljem rješavanja problema prevoznika zbog kojih su blokirali terminale sa zemljama EU, izjavio je Srni ministar Radenko Bubić.

Bubić je izrazio nadu da će danas profunkcionisati transport i da bi značajan broj privrednih subjekata već od večeras mogao da očekuje dopremu materijala, isporuku svojih gotovih proizvoda.

On je naglasio da su određeni periodi i datumi do kada će pojedina pitanja biti rješavana.

"Imali smo konstruktivan sastanak sa predstavnicima ovog konzorcijuma na kojem su nas upoznali o problemima. Shvatili smo da je dobar dio tih problema rješiv", rekao je Bubić.

Bubić je rekao da je zbog nefunkcionisanja transporta zbog blokada terminala znatan broj privrednih subjekata ostao bez repromaterijala, nisu bili u mogućnosti da isporučuju robu, a znatan broj njih je na granici funkcionisanja.

Prevoznici su blokirali teretne terminale prema zemljama EU ,nezadovoljni pravilima EU o boravku u Šengenskoj zoni po sistemu 90/180.

Podijeli:

Tagovi:

Radenko Bubić

Republika Srpska

protest prevoznika

prevoznici

radna grupa

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Блокирани гранични прелази са ЕУ

Društvo

Prevoznici u BiH nastavili blokadu teretnog saobraćaja

1 d

0
камиони из србије блокирали границе

BiH

Prevoznici iz BiH nastavljaju blokade

2 d

0
Европска комисија усвојила визну стратегију: Могуће рјешење за превознике

Republika Srpska

Evropska komisija usvojila viznu strategiju: Moguće rješenje za prevoznike

2 d

0
Блокирани гранични прелази са ЕУ

Region

Prevoznici zemalja regiona večeras odlučuju o prekidu blokada

2 d

0

Više iz rubrike

ЕУ не жели равноправан однос, већ подаништво

Republika Srpska

EU ne želi ravnopravan odnos, već podaništvo

1 d

0
Ковачевић: Министар Сар јасно рекао да добро знају ко јесте, а ко није пријатељ Израел

Republika Srpska

Kovačević: Ministar Sar jasno rekao da dobro znaju ko jeste, a ko nije prijatelj Izrael

1 d

0
На магистралном путу Приједор-Козарац ради се на машинском и ручном чишћењу путних јарака, а с циљем боље одводње, речено је Срни у предузећу "Путеви Републике Српске".

Republika Srpska

U toku čišćenje putnih jaraka na pravcu Prijedor-Kozarac

1 d

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik potvrdio: U ponedjeljak veče putujem u Ameriku

1 d

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner