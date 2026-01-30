U toku čišćenje putnih jaraka na pravcu Prijedor-Kozarac

Izvor:
SRNA
30.01.2026
12:40
Na magistralnom putu Prijedor-Kozarac radi se na mašinskom i ručnom čišćenju putnih jaraka, a s ciljem bolje odvodnje, rečeno je Srni u preduzeću "Putevi Republike Srpske".
U "Putevima" su istakli da se koriste povoljni vremenski uslovi kako bi se obavilo čišćenje.
"U okviru redovnog održavanja na oblast jedan, radi se i na ispravljanju znakova, čišćenju rigola i bermi, dodali su u "Putevima".
Naglašavaju da u narednom periodu slijedi sječenje šiblja i rastanka koje ugrožava putni pojas.
