U toku čišćenje putnih jaraka na pravcu Prijedor-Kozarac

Izvor:

SRNA

30.01.2026

12:40

На магистралном путу Приједор-Козарац ради се на машинском и ручном чишћењу путних јарака, а с циљем боље одводње, речено је Срни у предузећу "Путеви Републике Српске".
Foto: Srna

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarac radi se na mašinskom i ručnom čišćenju putnih jaraka, a s ciljem bolje odvodnje, rečeno je Srni u preduzeću "Putevi Republike Srpske".

U "Putevima" su istakli da se koriste povoljni vremenski uslovi kako bi se obavilo čišćenje.

"U okviru redovnog održavanja na oblast jedan, radi se i na ispravljanju znakova, čišćenju rigola i bermi, dodali su u "Putevima".

Naglašavaju da u narednom periodu slijedi sječenje šiblja i rastanka koje ugrožava putni pojas.

