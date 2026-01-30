Milinović održao sastanak sa predstavnicima Ambasade SAD u BiH

Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Draško Milinović, sastao se sa predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH - zvaničnikom Ekonomskog odjela Jozefom Rozenshteinom i atašeom za štampu, Metom Tompsonom.

Tom prilikom, Milinović je upoznao predstavnike Ambasade sa aktivnostima u vezi sa razvojem tržišta elektronskih komunikacija i elektronskih medija, sa posebnim osvrtom na razvoj mreža pete generacije (5G) u BiH.

Govoreći o uvođenju 5G mreže, generalni direktor je informisao da je ovaj proces prvenstveno uslovljen donošenjem strateških dokumenata, koji u BiH trenutno ne postoje.

- Iako je nacrtom Politike sektora elektronskih komunikacija za period 2023-2027 bila predviđena mogućnost dodjele 5G dozvola, nova politika još uvijek nije usvojena, te samim tim ne postoji ni odluka o cijeni, uslovima i rokovima za dodjelu frekvencija - istakao je Milinović, i dodao da je Agencija u potpunosti spremna da ovaj posao obavi u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima.

Na sastanku je konstatovano da je poželjno ubrzati aktivnosti na dodjeli radiofrekvencijskog spektra za razvoj mreža pete generacije, kako zbog interesa krajnjih korisnika, tako i zbog cjelokupnog ekonomskog razvoja BiH.