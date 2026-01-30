Logo
Large banner

Milinović održao sastanak sa predstavnicima Ambasade SAD u BiH

30.01.2026

12:02

Komentari:

1
Милиновић одржао састанак са представницима Амбасаде САД у БиХ

Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Draško Milinović, sastao se sa predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH - zvaničnikom Ekonomskog odjela Jozefom Rozenshteinom i atašeom za štampu, Metom Tompsonom.

Tom prilikom, Milinović je upoznao predstavnike Ambasade sa aktivnostima u vezi sa razvojem tržišta elektronskih komunikacija i elektronskih medija, sa posebnim osvrtom na razvoj mreža pete generacije (5G) u BiH.

Govoreći o uvođenju 5G mreže, generalni direktor je informisao da je ovaj proces prvenstveno uslovljen donošenjem strateških dokumenata, koji u BiH trenutno ne postoje.

- Iako je nacrtom Politike sektora elektronskih komunikacija za period 2023-2027 bila predviđena mogućnost dodjele 5G dozvola, nova politika još uvijek nije usvojena, te samim tim ne postoji ni odluka o cijeni, uslovima i rokovima za dodjelu frekvencija - istakao je Milinović, i dodao da je Agencija u potpunosti spremna da ovaj posao obavi u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima.

Na sastanku je konstatovano da je poželjno ubrzati aktivnosti na dodjeli radiofrekvencijskog spektra za razvoj mreža pete generacije, kako zbog interesa krajnjih korisnika, tako i zbog cjelokupnog ekonomskog razvoja BiH.

Podijeli:

Tagovi:

Draško Milinović

Ambasada SAD u BiH

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Милиновић најавио оставку, повлачи и кандидатуру за предсједника ТС БиХ

Tenis

Milinović najavio ostavku, povlači i kandidaturu za predsjednika TS BiH

1 god

0
Шеф Међународне телекомуникацијске уније посјетио РАК

Republika Srpska

Šef Međunarodne telekomunikacijske unije posjetio RAK

2 god

0
Генерални директор РАК-а на панелу 6. Дигиталног самита Западног Балкана

BiH

Generalni direktor RAK-a na panelu 6. Digitalnog samita Zapadnog Balkana

2 god

0

Više iz rubrike

Блануша без ставова о кључним питањима: Ни у "визији будућности" не види независност Српске

Republika Srpska

Blanuša bez stavova o ključnim pitanjima: Ni u "viziji budućnosti" ne vidi nezavisnost Srpske

1 d

27
Стевандић упозорава: Сарајевско подземље ради на политичкој ликвидацији Срба

Republika Srpska

Stevandić upozorava: Sarajevsko podzemlje radi na političkoj likvidaciji Srba

1 d

0
Шеранић и Станковић потписали Протокол о начину приступа подацима РУГИПП-а

Republika Srpska

Šeranić i Stanković potpisali Protokol o načinu pristupa podacima RUGIPP-a

1 d

0
Милорад Додик на конференцији за новинаре

Republika Srpska

Milorad Dodik na konferenciji za novinare

1 d

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner