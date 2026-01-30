Logo
Šeranić i Stanković potpisali Protokol o načinu pristupa podacima RUGIPP-a

Izvor:

SRNA

30.01.2026

10:35

Komentari:

0
Foto: Srna

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ Dragan Stanković potpisali su danas Protokol o načinu pristupa podacima RUGIPP-a na osnovu kojeg će Ministarstvo imati uvid u ažurne podatke o nepokretnostima koje su upisane na Srpsku.

Na ovaj način će biti olakšana i procjena mogućnosti korištenja tih nepokretnosti za potrebe socijalne zaštite.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite preciziraju da se protokolom uređuje način pristupa podacima u evidencijama o nepokretnostima i to katastru zemljišta, katastru nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom, katastru nepokretnosti kao jedinstvenoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima, knjizi uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova, knjizi uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, te poslovnih prostorija i garaža.

Šeranić je pojasnio da će se aktivnosti prvenstveno odnositi na obezbjeđenje stambenog prostora za potrebe pružanja podrške u osamostaljivanju djeci bez roditeljskog staranja koja su smještena u Javnoj ustanovi Dom "Rada Vranješević".

Ђуро Мацут

Republika Srpska

Delegacija Srbije doputovala u Banjaluku na obilježavanje Dana Republike

Stanković je naveo da će RUGIPP omogućiti, bez plaćanja naknade, odgovornoj osobi u Ministarstvu da putem veb-aplikacija i korisničkog naloga ima uvid u evidencije o nepokretnostima koje RUGIPP vodi u elektronskom obliku za nepokretnosti koje su upisane na Republiku Srpsku.

On je istakao da ova uprava već ima potpisane protokole o razmjeni ili uvidu u podatke o nepokretnostima sa drugim ministarstvima i institucijama Republike Srpske, s ciljem brže i efikasnije međuinstitucionalne saradnje, da bi se građanima i korisnicima usluga omogućilo brže, lakše i efikasnije ostvarivanje njihovih prava.

Alen Šeranić

Dragan Stanković

RUGIPP

Protokol o načinu pristupa

