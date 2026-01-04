Šeranić: Srpska pokazala da ima kapacitete da samostalno gradi velike projekte

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je Srni da će sutra biti otvorena nova bolnica u Trebinju, u koju je uloženo više od 120 miliona KM, čijim radom će znatno biti unaprijeđena zdravstvenu zaštitu u tom gradu, Hercegovini, ali i regionu.

"Ona će moći da ponudi i više od odnoga što je uobičajena praksa sadašnje bolnice u Trebinju. Zato i jeste locirana na raskrsnici puteva i prema Nikšiću, Herceg Novom, Dubrovniku, a i prema istočnoj Hercegovini", rekao je Šeranić.

Govoreći o uslugama koje će nova bolnica pružati, Šeranić je istakao angiološku salu, koja bi trebala potpuno smanjiti potrebu za helikopterskim servisom kada je riječ o takvim oboljenjima.

"Onkologija dobija drugu dimenziju kroz njenu onkološku bolnicu i značajno poboljšanje kapaciteta za onkološke pacijente. Bolnicu pretvaramo u naučno-stručnu ustanovu. Modularne sale su kamerama povezane sa cijelim svijetom. Time bolnici dajemo novu dimenziju", naglasio je Šeranić.

On je dodao da je Bolnica opremljena najnovijom savremenom opremom.

"Poliklinički dio biće potpuno odvojen, kao i urgentni dio. Na spratu su hirurške sale, sobe za ležanje i sve ostalo što ima savremena bolnica", kaže Šeranić.

On je naveo da je ustanovljen i savremeni tok kretanja pacijenata kroz bolnicu koji povećava kvalitet i efikasnost.

"To znači da se određene procedure rade što brže", precizirao je Šeranić.

On je naveo da bolnica raspolaže svim potrebnim kapacitetima, te je praćena savremenim tehničko-ekonomskim blokom.

Šeranić je napomenuo da će, nakon svečanog otvaranja biti potrebno određeno vrijeme da se završi sva potrebna dokumentacija kako bi Bolnica mogla biti stavljena u pun kapacitet.

"Kolege u Bolnici Trebinje već prave plan preseljenja pacijenata i osoblja, te upravljanja pojedinim segmentima u novoj bolnici", rekao je Šeranić.

On je čestitao svima koji su bili uključeni u izgradnju nove bolnice u Trebinju.

"Bila je velika posvećenost izgradnji te bolnice, počevši od projektovanja, izgradnje, pa i nabavke opreme", rekao je Šeranić.

On je istakao da je izgradnja cijele bolnice relizovana u okviru Republike Srpske.

"Plaćena je iz budžeta Republike Srpske, nešto više od 120 miliona KM. Radili su domaći izvođači i podizvođači, a Bolnica je projektovana u Srpskoj. Imamo kapacitete da samostalno, kao Republika Srpska, u potpunosti izgradimo jednu savremenu i novu bolnicu kakva je ova u Trebinju", istakao je Šeranić.